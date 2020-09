BUENOS AIRES (ADNSUR) - Flor Vigna y Nico Occhiato fueron descubiertos en una cita formal como novios y las imágenes que se filtraron confirmaron la reconciliación en cuarentena de la pareja.

La actriz y el conductor fueron vistos juntos en una panadería de Ramos Mejía y se filtró que habrían ido a visitar en pareja a la familia de Nico que vive en la zona oeste del conurbano.

Flor y Nico nunca reconocieron la reconciliación y se mantienen esquivos a hacer declaraciones sobre el romance, pero una serie de fotos expuso que retomaron el noviazgo.

La instagramer Juariu expuso a la pareja en una de sus clásicas investigaciones en las que demuestra que ellos están en una situación determinada al comparar esas imágenes con fotos en el pasado en el mismo lugar o con la misma ropa.

Juairu ya había descubierto e acercamiento durante una transmisión en vivo del conductor, generó un descuido que terminó mostrando un chat con Vigna.

Hace un tiempo, Flor Vigna se emocionó al hablar de Nico Occhiato: "Yo lo amo a Nico, pero de otra forma. La última borrachera que tuvimos juntos estuvo muy buena, porque en un momento dijimos: ‘¿Qué pasa acá?’, y llegamos a una conclusión muy linda. Yo le dije que lo amaba más allá del hombre, porque no es que nos calentamos, sino que me dan ganas de llamarlo para contarle un problema familiar, por ejemplo".

"Nacimos en un mismo programa y caminamos juntos durante mucho tiempo. Yo soy muy charlatana, pero Nico, que es más corto de palabras, me dijo algo que describe todo perfecto: ‘Entiendo lo que te pasa, porque yo soy Flor’, me explicó y le respondí que sí, que yo era Nico también", agregó sobre el vínculo que los une.

"Es como un amor de hermanos, nos hacemos muy bien. Pido perdón si alguna vez tengo otro novio, pero es un amor como infinito que en este momento no se da de otra forma. Fue hermoso ese encuentro que tuvimos hace un tiempo, en donde nos juntamos pero no estuvimos en una cama. Yo le dije: ‘Te amo y siempre te voy a amar'. Él ha estado en momentos re importantes y es una persona que marcó mi vida mucho, desde un lugar que trasciende los géneros. Un novio nuevo me tiene que amar con todo. Cuando llegue el momento de tener otra pareja, no va a ser con la misma emoción, pero siempre vamos a estar juntos", finalizó Flor.