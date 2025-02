Flor Peña y el Puma Goity se pelearon en vivo en el programa de Mirtha por la repetición de “Poné a Francella”

Los actores Florencia Peña y El Puma Goity protagonizaron un nuevo intercambio de opiniones en televisión, esta vez en el programa de Mirtha Legrand, a raíz de la repetición del ciclo “Poné a Francella” en la pantalla de Telefe.

"¡Ay, la discusión que tuvimos, los enemigos!", bromeó la actriz ante la pregunta de Mirtha sobre el fuerte cruce que habían tenido semanas atrás, en el que se había abordado el regreso del programa humorístico a la pantalla chica.

Durante la charla, Peña expresó: "Pasó hace 25 años, y pienso que hay cosas que trascienden el humor por cuestiones relacionadas con el feminismo". Esta declaración generó una respuesta de Goity, quien consideró que el análisis de su colega era "demasiado fino" para un sketch de humor.

Goity, defendiendo su postura, recordó un personaje que interpretaba en el programa: "Yo hacía un personaje de un homosexual que acosaba a Guillermo (Francella). Pero de eso no se habla. Entonces, desde mi perspectiva como hombre, me pregunto: ¿por qué lo acosa? También hay modas", comentó.

Por su parte, Peña reafirmó su posición: "Con Sambucetti, el padre de la nena, viví algo que tiene que ver más con una cuestión femenina. Entiendo la postura del Puma, pero es importante debatir sobre de qué nos podemos reír". Para ilustrar su argumento, citó una frase de su hijo Juan Otero: "Mis traumas, mis chistes", indicando que el humor actual se centra en ironizar sobre situaciones personales en lugar de burlarse de los demás.

La actriz no escatimó elogios hacia su colega: "Yo amé hacer ‘Poné a Francella’, amo trabajar con Guille. Pero creo que el humor tiene que ver con las épocas", reflexionó, indicando que algunos contenidos de antaño podrían no ser bien recibidos en la actualidad. "Si hoy vemos a Olmedo, podemos entenderlo desde una perspectiva histórica, pero si lo pasas hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto..." concluyó, refiriéndose a la falta de adecuación de ciertos tipos de humor a la sensibilidad contemporánea.