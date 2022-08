La actriz y conductora Florencia Peña se expresó este martes acerca de la nueva cancelación que recibió en su cuenta de la red social Instagram. A raíz de esto, dijo que hay una campaña en su contra desde hace años. La mujer hizo referencia a esto en una extensa entrevista con Guillermo Andino y María Belén Ludueña en América Noticias.

La actriz no pudo contener las lágrimas, asegurando que hay una persecución en su contra y que siempre se encuentra a la defensiva.

“Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también. De verdad que soy una mujer fuerte pero hay momentos en donde digo es como injusta la situación de decir de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo”, sostuvo.

Según publicó Infobae, Peña dijo que siempre intenta ser de inspiración para otras mujeres. “Soy una mina que intento siempre llevar alegría, inspiración. Podes no tomarla, sentir que no tengo nada para darte, seguí de largo. Si no hay nada bueno que puedas sacar de lo que yo tengo para dar no hay problema”, aseguró.

¿Crisis en puerta?: Rusherking se decepcionó de la China Suárez por sus "actitudes tóxicas"

Florencia Peña también recordó el polémico video íntimo que se viralizó hace algunos años. “La verdad que me llevó mucho tiempo, vos pensá que yo vengo de la filtración de un video que para mí fue muy fuerte. Y esa también fue una operación, no fue una simple filtración de un video…. fue una operación que me hicieron, lo dividieron en tres partes… Me quisieron hacer daño”, expresó.

Este lunes, frente a la pantalla y en un extenso video, desde su nueva cuenta, Peña les habló a sus seguidores para darles el saludo inicial, pero sin dejar de lado su fastidio contra Instagram. “Hola, si están del otro lado es porque ya me están siguiendo o porque son curiosos y curiosas o porque están esperando para denunciarme. De cualquier manera, bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo Instagram”.

¿Sufrió el karma?: Mica Vázquez reveló que Gisela Dulko fue la tercera en discordia mientras estaba de novia con Fernando Gago

“Mis fotos sexis que ya casi a esta altura son fotos infantiles son las que molestan, son las que infringen mi relación con la comunidad dentro de Instagram. No hay una respuesta a mi pregunta. Instagram nunca me contestó por qué cerró la cuenta, pero si a través de un amigo de un amigo de un amigo, porque no sabemos nunca dónde llegar, me dijeron que Estados Unidos había tomado la resolución de no devolvérmela”, aseguró la artista sobre la suspensión de su cuenta original.

“Soy una mujer libre y me la banco, me la recontra mil banco y ojalá que eso sea inspiración para que muchas se sientan siempre así las putas amas de sus vidas. Yo me siento la puta ama de la mía. A partir de ahora @Soyflorpe Recargada”, concluyó.