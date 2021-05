Flor Peña aseguró que Marcelo Gallardo es su debilidad y sería el único permitido en su pareja

La conductora televisiva Florencia Peña aseguró que el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo es el único "permitido" en su pareja, ya que por el entrenador se le "caen las medias".

La conductora de "Flor de equipo" de Telefé aseguró incluso que esta "debilidad" por el técnico es compartida con su marido Ramiro Ponce de León.

"Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. A nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias, pero porque no puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza", contó la actriz al hablar del poliamor.

En una entrevista con Fútbol Continental, la artista recordó además que su pareja, es fanático de River, por lo que bromeó: "Mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle algunas preguntas en el medio, vamos a estar todos chochos".