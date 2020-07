BUENOS AIRES - Flavio Mendoza contó en Polino Auténtico (Radio Mitre) que está atravesando una difícil situación económica desde que cerraron los teatros por la pandemia de coronavirus . Hace pocas semanas ya se había quebrado al hablar al respecto, pero ahora fue más allá y confesó: "Tuve que vender mi departamento ".

El productor reveló que está buscando la forma de volver a las tablas y que junto a otros colegas buscan que se apruebe un protocolo de seguridad para poder regresar de alguna forma al rubro teatral. "Ya no se puede sostener, necesitamos trabajar de alguna forma. Hay gente que se está muriendo de hambre ", sentenció.

Más adelante habló de las dificultades que le tocó vivir en primera persona por el cierre abrupto de lo que significaba su fuente principal de ingresos. Mendoza contó que pidió créditos pero no se los otorgaron, y que su último recurso fue vender su departamento.

"En este país a la gente que da trabajo y produce la castigan. Tuve que vender mi departamento, que valió todo mi esfuerzo", expresó compungido. Y agregó: "Los artistas no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda?".

Después de recordar la forma en que se emocionó en Corte y confección cuando contó que muchos lo llaman "para pedirle para comer" , afirmó que a pesar de sus problemas económicos siente más dolor por aquellos que no sabe cómo ayudar.

"Tengo mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social, creo que la gente se está hartando. Yo la estoy pasando mal como todo el mundo pero hay gente que la pasa peor", reflexionó. "Me duele en el alma cuando me llaman para pedirme algo y no sé qué decir", cerró.