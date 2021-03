CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El periodista deportivo Flavio Azzaro recordó este viernes su pelea al aire con Ricardo Canaletti, y aseguró: "Si me tiraba una piña lo iba a poner".

El conductor de La Primera y Fútbol Outsider, programas que se emiten por Crónica TV, respondió a través de su canal de Youtube preguntas de sus seguidores. Una de ellas, referida al tenso cruce que tuvo con el periodista especialista en crímenes durante su paso por TyC Sports, en 2017.

“¿Cuántas veces hablaste con Garrincha vos?”, le había preguntado Azzaro en aquel entonces, luego de que el conductor de TN se refiriera al ex futbolista brasileño como un "débil mental".

“No me creas nada. Es más, desde este momento no me dirijas más la palabra”, replicó el invitado, generando un “usted está invitado en el programa donde estamos nosotros. Así que le voy a preguntar las veces que quiera…”, por parte del reconocido hincha de Racing.

Ricardo Canaletti invitó a "Pelear" a Azzaro.

En ese momento la pelea comenzó a escalar, y Canaletti se plantó ante el ex Show del Fútbol. "¿Vos querés pelear? Te lo digo en serio”, le preguntó. “Yo le pregunté de dónde sacó que era un débil mental Garrincha, ¿eso lo lleva a enojarse?”, replicó Azzaro.

El conflicto terminó cuando el conductor Diego Díaz mandó el programa a un corte, y en una de las últimas imágenes antes de la tanda publicitaria se vio a Canaletti parándose de su asiento para ir a buscar al periodista deportivo.

Respecto al hecho, Azzaro aclaró hoy: “Yo me quedo cuando el tipo me dice ‘¿cómo lo querés resolver?’ ¿De dónde saliste, Canaletti? Mirá si no te voy a poder contradecir. Tenía ganas de pudrirla y resaltar en un programa de debate de fútbol para tener un poco de presencia más allá de su condición de especialista en crímenes”.

AZZARO SINCERO // CANALETTI, SEXTO GRANDE, ¿DE QUÉ CLUB SERÍA?

Además, el columnista de Polémica en el Bar sumó: “Nosotros estábamos a cinco metros de distancia. Cuando (el conductor) Diego Díaz manda la pausa, se acerca y lo frenan. Yo no me quería pelear, por más que haya sido en el corte. No le podés pegar a un tipo grande. Si el tipo se acercaba y me tiraba una piña lo iba a poner, porque no me voy a dejar pegar. Soy un ser humano”.

“Como el se levantó, quedó un imaginario de que nos agarramos a piñas, pero ni cerca. Volvimos del corte y el programa siguió”, cerró.