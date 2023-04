Fin del misterio: Oriana Sabatini reveló cómo es la relación de Tini Stoessel con las esposas de la Selección

Oriana Sabatini arribó a la Argentina hace un par de semanas y todos los medios quisieron tener su palabra. La modelo no dudó y brindó una entrevista donde habló de la relación que mantiene Tini Stoessel con el grupo de mujeres de la Selección Argentina.

En diálogo con el móvil de LAM, la artista respondió sobre su regreso al país, su ausencia en el partido y la fiesta de los campeones del mundo. “Estoy contenta de estar en la Argentina de vuelta. Llegué un día después del partido de Argentina. No pude estar en los festejos porque tenía un evento en Londres y a mi novio (Paulo Dybala) le dijeron muy sobre la hora que las mujeres al final podían entrar (...) y ya no llegaba de ninguna manera”, dijo sobre su faltazo.

"Sabía que podían entrar los hijos, por lo que yo estaba tranquila porque no tenemos bebés, pero bueno, después les avisaron que podían entrar las parejas. Yo no llegaba de ninguna manera, pero estuve ahí desde el corazón. Por lo menos fui a la fiesta que hicieron después", sumó la artista.

¿Se acabó el amor?: Aseguran que De Paul estaría engañando a Tini Stoessel con Camila Homs

En cuanto a la organización de la fiesta, dijo: "La fiesta estuvo muy divertida, muy linda. Había un clima de festejo, obviamente. La felicidad era enorme por haber ganado. Sé que habían ganas de hacer esa fiesta con toda la familia y demás. Quedaron muy contentos de que se pudo hacer".

Sobre el grupo de mujeres, contó: "Siento que hay muy buena onda. Uno por ahí se imagina que hay competencia o mala onda, pero cero. Todas son un amor, tienen re lindos valores, que eso me parece que es lo más importante y tengo muy buena onda con todas. Me parece que no hay status en esos lugares. En la fiesta no se sintió que una fuera más importante que la otra".

¿Se enojará De Paul?: El picante piropo que le dedicó Maluma a Tini Stoessel en su nueva canción

"Lo que pudimos ver es que Tini ya se integró muy bien", comentó dejando más dudas que certezas-: “Si. No sé. Le vas a tener que preguntar a ella. Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro, así que nada”, cerró.