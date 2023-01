Fin del misterio: L-Gante sorprendió y respondió por qué no se arregla los dientes

L-Gante disfruta su soltería tras dejar atrás a Tamara Báez y Wanda Nara, y se muestra cada vez más activo en sus redes sociales. Precisamente, el músico no esquivó la pregunta y fue contundente al responder por qué no se quiere arreglar la dentadura.

“¿Qué te impide arreglarte los dientes?”, le consultó desde las redes sociales uno de sus fanáticos. Con mucho amor propio y actitud, el cantante se sacó una selfie mostrando bien su sonrisa y respondió: “Mi otro yo”.

No es la primera vez que el cantante y referente de la Cumbia 420 recibe algunas críticas por su dentadura, según parece este fue un tema complicado cuando vivió un corto, pero intenso (y sobre todo polémico) romance con Wanda Nara. Es que al parecer la mediática no estaba muy contenta por la dentadura de L-Gante y no tenía miedo en hacérselo saber a todo el mundo.

“Este fue un textual de Wanda Nara a su amigo: ‘Me gusta así como es, pero le voy a hacer toda la dentadura’”, contó la panelista.

Por su parte, L-Gante llamó la atención con una confesión en la que detalló qué es lo que más sufre del éxito que vive en estos últimos años. “¿Se siente bien salir de abajo y ahora tenerlo todo?”, indagó un internauta a través de las historias de dicha red social, haciendo referencia al presente económico que Elián Valenzuela logró alcanzar gracias a la música. “Es difícil sufrir los cambios”, se sinceró.

En medio de las polémicas, destacó que es muy importante para él tener en cuenta el grupo humano que lo rodea. “Hay que saber cuáles son las personas de verdad y cuáles te pueden traicionar en cualquier momento”, cerró.