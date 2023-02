Tras quedar eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín abrió la boca y reveló intimidades sobre su amigo Marcos, el participante más deseado por las fans del reality más famoso del país.

En diálogo con LAM, este martes, Agustín explicó que Marcos no se ha vinculado con ninguna de sus compañeras. Esto sorprende a los fans, ya que varias chicas de la casa lo han elogiado, y a pesar de la buena onda que tiene con Julieta.

Agustín aseguró que Marcos no ha estado con nadie porque tiene una historia de amor inconclusa afuera.

El participante de 25 años se explayó y dijo: “Él ya se encargará de contarlo cuando salga”. Entonces, Ángel de Brito le dijo que no era una novedad, que se había visto que Marcos lo contó en la casa.

De Brito quiso saber si le molestaba la actitud de las chicas a Marcos. “¿Se pone fastidioso con que las chicas le estén encima?”, le consultó, insistente sobre los no amoríos del salteño.

“No le gusta. En realidad, no le gusta que nadie le esté encima atosigándolo”, contestó el “León”, de forma tajante.

“¿Por esta chica que tiene afuera o porque es su personalidad?”, insistió Ángel, sobre este pasado amor de Marcos. A lo que Agustín dijo: “No, porque creo que no le gusta que lo acorralen”, ahora con alguna duda

“Pero te lo contó en la casa, no te lo contó en secreto, en el baño”, le dijo. A lo que Agustín respondió: “No, bueno, pero yo no conozco la profundidad. Me contó algunos detalles”.