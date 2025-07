Filtraron el audio que revela la presunta infidelidad de Diego Latorre a Yanina con una maestra en un hotel

Este martes se desató un escándalo mediático que tiene como protagonistas a Fernanda Iglesias, Diego Latorre y Yanina Latorre, con foco en una presunta infidelidad del exfutbolista hacia su esposa.

Precisamente, la periodista Fernanda Iglesias ventiló en sus redes sociales detalles comprometedores, basados en un audio que recibió de una mujer que asegura haberse reencontrado con Diego Latorre tras décadas sin verse, y la posterior comunicación telefónica con el propio exjugador para saber cuánto se había filtrado sobre la cita.

ASEGURAN QUE LATORRE ENGAÑÓ OTRA VEZ A YANINA

La mujer que dio origen a la denuncia se identificó en el audio como una docente de 56 años, de perfil bajo y ajena a los círculos mediáticos, quien relató que el reencuentro con Latorre ocurrió en la habitación de un hotel muy conocido en la Avenida del Libertador.

Según su testimonio, ambos se conocieron en un viaje de egresados en Bariloche durante el quinto año del colegio y quedaron en verse nuevamente para recordar viejos tiempos, en un contexto presentado como "divino" y "lindo".

“¿Cómo estás?, te dejo audio porque me da un poco de miedo contarte la historia. Soy una docente, tengo perfil bajo, tengo 56 años. Soy lo más sano que hay. Nada más lejos de lo que están acostumbrados en la farándula. Nos conocimos en Bariloche, en quinto año. No nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un par de años. Divino. No nos habíamos visto más. Nos encontramos para recordar todos estos momentos. Una cosa linda. Me da miedo porque esta gente no sé... no estoy acostumbrada a todo eso”, se le escuchó decir a la mujer en cuestión.

La periodista Iglesias aclaró que por el momento no difundirá las fotos que posee de esta mujer y su encuentro con Latorre, aunque sí sostuvo que efectivamente el comentarista deportivo le confirmó que se trataba de él.

Ante la difusión del caso, Diego Latorre intentó contactar a Fernanda Iglesias para solicitarle que no continuara exponiendo la situación, lo que la periodista desestimó: “No hay mejor defensa que un ataque”, expresó, enfatizando su cansancio por los rumores falsos que había soportado y su decisión de revelar la información para defenderse.

LA FULMINANTE RESPUESTA DE YANINA LATORRE A FERNANDA IGLESIAS

En respuesta, Yanina Latorre explotó en declaraciones al aire del programa “Sálvese Quien Pueda” (América), donde atacó duramente a Iglesias. La panelista minimizó la situación afirmando con crudeza que no le importaba lo que pensara ella y acusó a Iglesias de intentar desestabilizarla porque está en su casa y no tiene éxito en su carrera comparada con la suya y la de su esposo.

Vos sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un tema con eso y creés que a mí me pasa lo mismo. Me chup... tres huevos”, lanzó Yanina, totalmente desbordada de furia.

También cuestionó el accionar de Iglesias calificándola de mala persona y mala compañera, mencionó que debido a su actitud le habían cerrado puertas en la televisión y manifestó que no le perdonará el daño causado a sus hijos.

“En lugar de hablar de mí, le buscás m... a Diego. ¿Sabés por qué? Porque yo estoy acá y vos estás en tu casa, seguramente mirándome, y ahora vas a hacer más historias para los 100 mil seguidores que tenés, porque no llegaste a nada por algo”, sumó, y dejó en claro que no le perdonará el daño que le provocó a sus dos hijos.

Yanina aclaró que no recibió ninguna comunicación ni de Diego ni de ella misma hacia Fernanda Iglesias y llamó a respetar códigos dentro del ambiente, negando además que hayan intentado desmentir o frenar la publicación del material divulgado. "Creo que en el ambiente hay códigos. Y aparte empezó, tengo un audio, tengo un video, ahora voy a subir, ella sola se manda al frente”, cerró.