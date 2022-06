Fiestas, recitales y más para disfrutar de este fin de semana largo en Comodoro y Rada Tilly

#MuestrasAbiertas

Ingeniería para habitar dos paisajes" de Micaela Torres

Hora y lugar: Abierta hasta el 3 de julio en el Museo Ferroportuario

Entrada: Libre y gratuita

Reseña: Ya quedó inaugurada la muestra visual de la artista local Micaela Torres.

#MuestrasAbiertas

"Liberación" del grupo Apasionadas por el Arte

Lugar: Abierta en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Comodoro

Entrada: Libre y gratuita

Reseña: Exponen Ilia Ruiz Muñoz, Claudia Agusti, Norma Pérez y Cristina Piscoliche. Durante el recorrido el espectador se encontrará con óleos, fotografías, hilogramas y libro del artista.

#MuestrasAbiertas

"Aguadas" de Angela Nieva y Micaela Torres

Lugar: Abierta en el Centro de Información Pública (CIP)

Reseña: La exposición propone un recorrido de acuarelas y se enmarca en el circuito de muestras de la colección municipal. Acompaña a las artistas, Renato Tillería.

#Libros

JUEVES 16

Presentación del libro "Diario de Malvinas: 77 días entre el miedo y el valor" de Jorge Alberto Racca

Hora y lugar: A las 18 horas en el Auditorio del Centro de Información Pública (CIP)

Entrada: Libre y gratuita

Reseña: El autor fue soldado clase 1963 del Regimiento de Infantería 8 Gral. O’Higgins de nuestra ciudad. Participó de la Guerra de Malvinas desde el 6 de Abril al 21 de junio de 1982, integrando la patrulla “Mancha” en la que fallecieron 3 integrantes: Sosa, Antieco y Nosikoski.

#Música

JUEVES 16

Noche de las Estrellas del General Martin Miguel de Güemes

Hora y lugar: A partir de las 16 horas en el Centro Cultural de Comodoro

Entrada: Libre y gratuita

Reseña: Música en vivo, artesanos y la presentación de los ballets "Estampas de mi Tierra", "Martin Miguel de Güemes" y "Revivir. También tocarán Martin Mamani, Dúo Aguaray, Pollo Morales y Martin Acosta.

#Música

JUEVES 16

Noche de folklore y empanadas

Hora y lugar: A partir de las 20 horas en El Sótano Pub

Entrada: Anticipada en Locuras (San Martín 464)

Reseña: Se presentan Canto Diadema y Estefanía Arias. En vísperas del Día de la Bandera se podrá comer unas ricas empanadas y también estará dispoble la carta del pub.

#Ferias

VIERNES 17 y SÁBADO 18

Feria de Artesanos y Diseñadores: especial Día del Padre

Hora y lugar: De 14 a 20 horas en el Centro Cultural de Comodoro

Entradas: Libre y gratuita

Reseña: Edición especial de la tradicional Feria de Artesanos y Diseñadores. En esta oportunidad habrá espectaculos, sorteos, bibliomóvil y la mascota Aoni para los más chicos.

VIERNES 17

#Música

Bándalos

Hora y lugar: A las 21 horas en Pulse Canto Bar (Rada Tilly)

Entradas: Con reservas a través de la página https://pulsecantobar.website/

Reseña: Bándalos es una banda local de cóvers integrada por Faby Fernández y Daniel Dalla Longa en voz y guitarras, Omar Ojeda en bajo y voz, Martín Villaroel en teclados y Fabián Maurino en la batería.

#Música

VIERNES 17

Plata No

Hora y lugar: A partir de las 22 horas en El Sótano Pub

Entradas: Anticipada en Locuras (San Martín 464)

Reseña: La banda local de rock y reggae se presenta una vez más en El Sótano. Banda Invitada Made In Conexion de Caleta Olivia. Evento apto para mayores de 18 años.

#Música

VIERNES 17

Quebraditos

Hora y lugar: A partir de las 23 horas en El Trahuil (Avenida Gatica 343 - barrio Industrial)

Entradas: Anticipadas en La Rockería (Pellegrini 865) o al 297421-4455

Reseña: La banda de punk rock presenta su reciente álbum "Necropsia de un Infortunio". Acompaña, Barto.

#Teatro

SÁBADO 18

Cartún de Cartón

Hora y lugar: A las 16:30 horas en El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88 - Cordón Forestal)

Entradas: Con reservas al 2974081685

Reseña: Un simpático ratoncito se encontrará con una oportunidad diferente. Él y su gran e inusual amigo se harán compañía en esta aventura. Los dibujos animados, las figuras, las siluetas y los titeres han sido el disparador de este universo donde los personajes cobran vida.

#Juegos

SÁBADO 18

Noche de Juegos

Hora y lugar: De 20 a 3 horas en El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88 - Cordón Forestal)

Entrada: Con reservas al 2974032579

Reseña: Una nueva noche para disfrutar de los mejores juegos de mesa en familia o con amigos. Invitan a llevar juegos o prototipos. Además habrá buffet.

#Humor

SÁBADO 18

El Marito en "Buena Petroka"

Hora y lugar: A las 21:30 horas en el Teatro María Auxiliadora.

Entrada: Anticipadas a $2.000 en Don José Hogar o en https://cdmticket.ar/

Reseña: Mario Uribe, más conocido como “El Marito”, es el máximo representante del nuevo humor patagónico. Después de lograr millones de reproducciones en las redes sociales, agotar varios shows de streaming durante la pandemia y realizar una exitosa temporada de verano, se presentará por primera vez en Comodoro, la capital nacional del petróleo. El espectáculo es apto para todo público y gira alrededor del Petroka, quien refleja la ácida perspectiva de su creador ante situaciones comunes y hace honor a la idiosincrasia de los trabajadores petroleros.

SÁBADO 18

#Música

La clandestina

Hora y lugar: A las 21:30 horas en Pulse Canto Bar

Entradas: Con reservas a través de la página https://pulsecantobar.website/

Reseña: Leandro Badía y Martín Gonzalez se presentan con los mejores temas del blues en versión acústica.

#Música

SÁBADO 18

Fiesta Retro: Especial Día del Padre

Hora y lugar: A partir de las 22 horas en El Sótano Pub

Entrada: Anticipada a $600 por 2974329644 (WhatsApp)

Reseña: Una noche a todo ritmo con los mejores éxitos de los 70's, 80's y 90's de la mano de DJ Lagarto y la animación de César Díaz "El Nari". Además habrá sorteos de premios en efectivo y mucho más.

#Fiesta

SÁBADO 18

Fiesta Mutante

Hora y lugar: A partir de las 23 horas en Estanislao Cervecería (Ameghino 786)

Entradas: En puerta 1 x $300 o 2 x $500

Reseña: Música, performances, muestras y stands para disfrutar una noche distinta en Comodoro. Tocan los DJS Inka, Nigga y Facundo Hokuz.

#Música

SÁBADO 18

Noche de heavy metal

Hora y lugar: A partir de las 23 horas en El Trahuil (Avenida Gatica 343 - barrio Industrial)

Entradas: Anticipadas en Orfeo Casa de Música (Pellegrini 865)

Reseña: El programa de radio "Vientos Metálicos", festeja sus diez años de trayectoria con tres bandas en vivo: Piston Cuatro, Consumado y Motor X

