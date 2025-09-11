La cuenta regresiva comenzó. La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará en la isla 132 de Neuquén capital entre el 5 y el 8 de febrero, con entrada libre y gratuita. El anuncio reactivó la expectativa del público, que espera conocer los primeros nombres de la grilla de artistas que se subirán al escenario a orillas del Limay.

Una “mujer potente” en el escenario

En una entrevista con un medio local, la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, adelantó que habrá una “mujer potente” en la grilla de shows, aunque aclaró que los nombres no pueden confirmarse hasta que los contratos estén cerrados. La funcionaria destacó que la fiesta cumple cada año con la cuota de género del 30% exigida por el Instituto Nacional de la Música, y que esta edición no será la excepción.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Los rumores comenzaron de inmediato y muchos fanáticos mencionan a Lali Espósito como la posible figura femenina de la edición, aunque también suenan nombres como Cazzu o la posibilidad de que regrese alguna artista ya conocida por el público de la Confluencia.

El 22 de septiembre se realizará la presentación oficial de la fiesta en Neuquén capital, donde se revelarán los primeros artistas confirmados. En noviembre habrá un lanzamiento en Buenos Aires, ocasión en la que se daría a conocer el resto del line-up.

Pasqualini explicó que el municipio trabaja junto a una productora que contrata a los músicos y que, por cuestiones contractuales, no pueden anticipar nombres hasta la firma de los acuerdos.

Un festival multitudinario

La Fiesta de la Confluencia se consolidó como el festival gratuito más grande del país, con cifras que superaron las 500.000 personas en la última edición. Esto obligó a cerrar los accesos a la isla por cuestiones de seguridad, priorizando el traslado rápido hacia el hospital en caso de emergencias.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Al igual que en ediciones anteriores, se implementará un sistema de rifas que ayuda a cubrir los costos del evento. En 2026 se sorteará un auto por noche, además de una camioneta final, y como novedad se suman una moto eléctrica y un monopatín por jornada.

De esta manera, cada noche del festival tendrá tres ganadores distintos, lo que refuerza la propuesta de combinar música, cultura y entretenimiento para todas las familias.