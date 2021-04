BUENOS AIRES - Este domingo por la noche se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity, donde el jurado conformado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis decidió que Fernando Carlos abandonara la competencia.

El programa contó con la presencia de Claudia Villafañe, ganadora de la primera temporada, dado que los participantes tuvieron que cocinar ñoquis, uno de los mejores platos de "la Tata".

Tras un juego inicial donde tuvieron que exprimir la mayor cantidad de limones en cinco minutos, María O’Donnell obtuvo como beneficio recibir en exclusiva los consejos de la ex de Diego Maradona. Sin embargo, la periodista terminó entre los tres peores de la jornada, dado que no tomó demasiado en cuenta los tips de Claudia. "Pocos participantes no toman consejos de un invitado o no se dejan guiar", le criticaron más tarde.

Fue sin lugar a dudas una noche muy complicada para todos. Gastón Dalmau, Daniel Aráoz y Andrea Rincón fueron los primeros en pasar al frente. Pero Donato no tuvo elogios para ellos: "Sus platos no estuvieron a la altura, todos mediocres, pero de todas formas pasan a la siguiente ronda".

A continuación, Martitegui sentenció al resto de los concursantes: "Estamos frente a los cuatro platos más decepcionantes de la noche. Errores en la concepción, en la ejecución. Estamos muy desilusionados con su performance y con lo que hicieron. Hernán (El Loco Montenegro): te vimos con falta de pasión; unos ñoquis sin forma pero con buen sabor, lo que por un pelo te hace salvarte de la eliminación". Incluso, en el debate previo entre los jurados, el chef sostuvo que son cuatro los famosos que merecen irse.

Claudia Fontán, María O’Donnell y Fernando Carlos quedaron entre los tres peores de la gala. A la Gunda le dijeron que sus ñoquis eran raros, duros y con poca salsa, mientras que al periodista le criticaron que no se distinguía si lo que había cocinado era un pastel de papas o ñoquis con bolognesa.

Finalmente, Betular anunció que era Fernando quien debía abandonar el certamen. Y luego de que el jurado y Santiago del Moro destacaran lo respetuoso y buen compañero que es, él expresó entre lágrimas: "De lo mucho que me enseñaron mi papá y mi mamá es ser agradecido. Les agradezco a ustedes, a la producción, al canal, da mucho gusto participar de este certamen. Me han dado trabajo. Lo disfruto. Pese a esto (emocionarse) estoy muy contento. Soy de aprovechar las oportunidades. Me voy contento".