Fernando Burlando pidió respeto por la muerte de Silvina Luna y exigió "que el cuerpo no quede 5 años en la morgue"

Esta tarde, Fernando Burlando volvió a referirse a la muerte de Silvina Luna y apuntó contra Aníbal Lotocki, el principal acusado de lo ocurrido en la salud de la modelo.

La ex Gran Hermano había permanecido tres meses internada en la terapia intensiva del Hospital Italiano y, de a momentos, su cuadro presentó desde mejorías hasta fuertes caídas en su estado.

"No se decidió todavía la autopsia, se decidió preservar el cuerpo de Silvina. Puede quedar cinco años en la morgue, por eso estoy diciendo que hay que respetar a la familia. Hagamos la diligencia, notifiquemos a todas las partes y después vemos. Que se haga la diligencia a ver si existe un nexo causal o no. A ver si Lotocki tiene que ver con esta muerte, con este homicidio o no, que es lo que denunciamos, y que le entreguen el cuerpo a la familia así la puede despedir", puntualizó Burlando.

La fuerte despedida de Ximena Capristo a Silvina Luna tras su muerte: "Sé que..."

Silvina Luna murió este jueves 31 de agosto en el Hospital Italiano de Buenos Aires mientras estaba internada por una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, que habría sido originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

Este jueves por la noche, frente al domicilio familiar de Lotocki, en la localidad de Olivos, un grupo de personas realizó un "escrache" y hasta arrojaron huevos contra su auto tras la presencia en el lugar de su expareja, la modelo Pamela Sosa, quien tildó al médico de "asesino" de Silvina Luna.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

En declaraciones con medios de comunicación, Burlando agregó que este viernes efectuó la denuncia penal. "Le aclaré al juez de instrucción, por qué entendía que debe intervenir él, ya lleva mucho tiempo el proceso donde Lotocki fue condenado a cuatro años por el delito de lesiones graves. Que se transformó -desde nuestra óptica y desde lo que hemos hablado con los médicos- en una muerte, un homicidio".

"Silvina se fue sin poder escuchar la voz concreta de la Justicia. No se define la situación y ya pasó un tiempo más que prudencial en un hecho que ya es una cuestión social y de Estado, porque todo el mundo estaba preocupado por la salud de Silvina, la de Stefi (Xipolitakis), Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. Creo que la Justicia frente a episodios de estas características debe dar también rápida respuesta", aseguró.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

"Hoy tenemos una condena de la Justicia a cuatro años que no está firme. Personalmente, creo que un acto de justicia va a terminar confirmando la sentencia de este tribunal, pero ahora se abre una nueva etapa que tiene que ver con la denuncia que hicimos ayer (jueves) y que ratificamos hoy (viernes). Los distintos profesionales que atendieron a Silvina me decían que las consecuencias del metacrilato habían hecho que los riñones de Silvina se transformen prácticamente en piedras. Todo el sistema fisiológico de Silvina estaba debilitado y lo atribuían a esta situación emparentada con los granulomas", resaltó el abogado.

Un trapero se llevará $48 millones por un show en la Patagonia: cobra el doble que Abel Pintos, Diego Torres y La Konga

En tal sentido, afirmó: "hoy lo que tuve que pedir, porque esta Justicia no define la situación finalmente de Lotocki, es que se realice la operación de autopsia, se investigue el homicidio, se investigue la posibilidad de este nexo causal entre lo que fueron las prácticas de Lotocki y la pérdida de vida de Silvina".

“Pedí celeridad -siguió Burlando- porque hay que pensar en las víctimas. Hay una Ley de víctimas que así lo dice, y lo más importante es que hay toda una familia que vino de Rosario para despedir a Silvina y necesariamente tiene que terminar con todos estos padecimientos que vivió Silvina en carne propia”, concluyó el abogado de la modelo.