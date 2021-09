Federico Bal: “El 80% de mis amigos se fueron del país", contó el actor ante una situación que lo angustia

Federico Bal, actor argentino, hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, participó del programa "Almorzando con Mirtha Legrand" y abrió su corazón ante una realidad actual con sus amistades que lo angustia.

“El ochenta por ciento de mis amigos se fueron, no tengo más amigos acá, y al mismo tiempo de eso, no tengo amigos porque no tengo el diálogo constante”, le comentó a Juana Viale. Además, aseguró que no logra sostener los vínculos a través de las redes sociales.

El actor, de 31 años, lamentó que la situación del país provoque una gran emigración en la juventud, que deciden mudarse al exterior en busca de un mejor porvenir. “No encontraron su lugar, la plata no les alcanzaba, la inseguridad...Todos los que tenemos un hermano, hermana, amigo, sabemos que se pueden llegar a ir. Buscan una vida mejor o, por lo menos, eso dicen”, explicó.

Bal detalló cómo son ahora las reuniones en su casa en comparación con años atrás. “Yo me levanté un domingo como hoy y siempre hago un asadito, trato de encontrarme con mis amigos para charlar sobre lo que hicimos la noche anterior. Seguramente, alguno llegaba medio tarde porque se quedó dormido y otro llegaba con una chica que había conocido. Era algo hermoso”, recordó.

Y después reflexionó, “me di cuenta poniendo la carne, puse 10 chorizos, 5 entrañas...y de golpe serví y sobró todo porque éramos tres y es re triste. Y al mismo tiempo, me hizo ver que no hay más amigos acá, ellos están afuera y dicen que son felices. Creo que está bueno que sean felices”.

Pese a entender cuáles pueden ser las motivaciones de su amigos para probar suerte en otro país, Fede dice que le gustaría estar cara a cara con ellos para entender por qué no vuelven. “Los iría a buscar para preguntarles ‘¿no extrañás los domingos allá?”, manifestó.

En ese momento de la charla, la conductora le preguntó al invitado si nunca se le había ocurrido irse de Argentina. “Yo no me iría nunca de este país, porque yo creo en mi país aún cuando más me duele los que toman las decisiones y cómo veo a la gente con mucha hambre, cómo veo la calle y la inseguridad”, reconoció. Y agregó, “aún así elijo siempre estar en mi país porque está mi mamá, yo no me puedo ir sin ella a ningún lado ¿Cómo me voy a ir? Una semana y ya la extraño, real. ¿Y la familia? ¿Y los amigos? ¿Y el domingo? ¿Y River? Amo este país”.

A comienzos de mayo, el conductor de Hogar Dulce Hogar, ya se había referido al tema. “Me pregunto dónde quedó el respeto por nuestros antepasados, en el venir a buscar y apostar una nueva vida de oportunidades en este país. ¿Seremos esto? Yendo de país en país cuando en el anterior se cumplió nuestras expectativas, o ¿se llegó a ese ‘techo’ del que muchos hablan?”, concluyó en aquella oportunidad.