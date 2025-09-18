Walter Saavedra, una voz única del periodismo deportivo argentino, falleció este jueves a los 68 años, dejando un legado imborrable en radio, televisión y literatura.

Reconocido por su estilo que fusionaba política, historia, poesía y humor, su trayectoria marcó profundamente el relato deportivo nacional.

QUIÉN ERA WALTER SAAVEDRA, EL RELATOR HISTÓRICO DEL FÚTBOL ARGENTINO

Nacido el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata, Saavedra tuvo una vida previa al periodismo marcada por múltiples oficios: fue arquero de fútbol, peón de albañil, pintor, letrista, artesano y vendedor de ropa y electrodomésticos.

No era Paredes: se filtró un video íntimo de Evangelina Anderson con un conocido futbolista

Estas experiencias le brindaron una mirada cercana y sensible, que trasladó a cada transmisión deportiva. Su carrera profesional inició en Radio El Mundo, con pasos por emisoras emblemáticas como Radio América, Radio Rivadavia, Radio Mitre y Radio Nacional, además de incursiones en televisión.

La voz de Walter acompañó a los aficionados en cinco Mundiales (Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), además de Juegos Olímpicos, Copas América y numerosas eliminatorias. También narró deportes como boxeo y básquet, y estuvo al frente de programas de interés general, demostrando su versatilidad como comunicador.

Además de su labor en los medios, Saavedra era escritor. En 2001 coeditó "Hambre de gol" junto a Claudio Cherep, una obra que incluye el poema "Nunca jamás", traducido a varios idiomas y adaptado a distintos deportes, testimonio de su pasión por el fútbol y la literatura.

Yanina Latorre filtró lo que dicen en Telefe de Sofi Martínez y desató un escándalo: “La odian porque..."

LA DESPEDIDA DE UNIÓN DE SANTA FE Y SUS COLEGAS

El Club Unión expresó su pesar por la pérdida: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Sus colegas también lo recordaron con emotivos mensajes en redes sociales. "Uno de los mejores relatores de la historia de la radio. Creativo, poeta, con convicciones firmes. Bohemio, amigo, de charlas extendidas en la noche. Como escribiste alguna vez ‘Con la Spica de mi abuela’, emocionalo a Dios. Gracias por todo", escribió Néstor Centra.

Nicki Nicole se transformó en protagonista de memes por una lesión de Lamine Yamal cerca de la zona íntima

“Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, ‘Cantame, cantame Walter, cantame un gol...’ Gracias Maestro”, publicó Leandro Gentili.

Alejo Rivera, por su parte, cerró los homenajes señalando la magnitud de Saavedra: “Top 5 de relatores radiales de todos los tiempos. Estilo propio. Voz inconfundible. Vocabulario infinito. QEPD”.

Walter Saavedra deja un vacío profundo en el periodismo deportivo argentino, pero su voz y estilo permanecerán en la memoria de quienes disfrutaron de su relato único e intenso.

La filosa respuesta de Camila Galante tras los rumores de infidelidad de Paredes con Evangelina Anderson

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR