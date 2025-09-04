Giorgio Armani, el legendario diseñador que revolucionó la moda prêt-à-porter con sus siluetas desestructuradas y su apuesta por una elegancia sobria y moderna, falleció este jueves a los 91 años en su domicilio, confirmó su casa de moda.

Armani, apodado “Re Giorgio” por su influencia y liderazgo, era una figura fundamental en la moda italiana y mundial. Su ausencia en los desfiles de junio en la Semana de la Moda de Milán se había atribuido a la recuperación de una enfermedad cuya naturaleza no fue revelada.

A pesar de que en julio —mes en que cumplió 91 años— difundió un mensaje de agradecimiento y manifestó su intención de regresar al trabajo en septiembre, ese retorno no llegó a concretarse.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Armani no solo transformó la sastrería masculina con el traje desestructurado, sino que ofreció a las mujeres prendas que equilibraban autoridad y fluidez, desafiando las normas tradicionales del vestir. Su visión redefinió la elegancia silenciosa, imponiendo pantalones y blazers adaptados al cuerpo femenino, que se convirtieron en íconos del vestuario profesional y de pasarela.

A lo largo de su trayectoria vistió a figuras emblemáticas como Sophia Loren, Julia Roberts, Zendaya, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, consolidando su estilo en la cultura visual y en alfombras rojas de todo el mundo. Hasta su muerte, mantuvo el control total de su empresa, una rareza en un sector dominado por conglomerados internacionales, supervisando personalmente cada colección.

El imperio Armani, que en 2025 generaba cerca de 2.300 millones de euros en ingresos anuales, abarca no solo la moda sino también belleza, decoración, gastronomía y hotelería de lujo. Forbes estimaba en 12.000 millones de dólares su patrimonio personal.

La casa de moda anunció que, en homenaje a su fundador, se instalará un "funeral chamber" en Milán, abierto a visitas públicas durante el fin de semana, precediendo a una ceremonia privada cuya fecha aún está pendiente de confirmación. Además, Armani preparaba un evento especial para celebrar los 50 años de la marca durante esta edición de la Semana de la Moda, hoy marcada por la despedida de uno de los mayores innovadores del diseño contemporáneo.

Armani deja un legado imborrable que transformó no solo la moda, sino también la forma en que el mundo entiende la elegancia, la comodidad y el estilo. Su fallecimiento marca el cierre de una etapa crucial en la historia del diseño italiano y global.