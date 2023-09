Facundo Moyano tomó una drástica decisión con Eva Bargiela: ¿fin del amor?

La relación entre Facundo Moyano y Eva Bargiela parece haber llegado a su fin después de que el hijo del dirigente de Camioneros confirmara en la televisión su situación sentimental de manera muy breve.

El político y gremialista estuvo como invitado en un programa y fue consultado por su relación, como también por la participación de la modelo en el nuevo certamen de Marcelo Tinelli.

La periodista Maru Duffard fue directo al hueso y le preguntó: "su mujer forma parte del Bailando 2023, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, dijo en Todo Noticias.

Pero evitando todo tipo de detalles, Moyano contestó y sorprendió: “estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

En octubre de 2021, los novios se casaron en el Registro Civil de Capital Federal, acompañados por una gran cantidad de gente para luego ir y celebrar juntos en un restaurante.