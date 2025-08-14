(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Evangelina Anderson confirmó oficialmente su separación de Martín Demichelis tras una relación de 17 años y tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma. La modelo, en declaraciones recientes, aseguró que están separados desde hace tiempo, aunque el proceso de divorcio aún está en marcha.

En sus palabras, la prioridad ahora es la estabilidad y la paz de sus hijos, descartando ofrecer detalles para preservar la intimidad y evitar que su vida familiar se convierta en un espectáculo público.

Durante una aparición ante la prensa, luego de grabar el programa "Los 8 Escalones" (eltrece), Evangelina manifestó que todo finalizó en “buenos términos” y habló sobre la versión de la polémica tercera en discordia. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ