(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Evangelina Anderson confirmó oficialmente su separación de Martín Demichelis tras una relación de 17 años y tres hijos en común: Bastián, Lola y Emma. La modelo, en declaraciones recientes, aseguró que están separados desde hace tiempo, aunque el proceso de divorcio aún está en marcha. 

En sus palabras, la prioridad ahora es la estabilidad y la paz de sus hijos, descartando ofrecer detalles para preservar la intimidad y evitar que su vida familiar se convierta en un espectáculo público.

Durante una aparición ante la prensa, luego de grabar el programa "Los 8 Escalones" (eltrece), Evangelina manifestó que todo finalizó en “buenos términos” y habló sobre la versión de la polémica tercera en discordia. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer