(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La controversia surgida este septiembre en el mundo del espectáculo argentino tiene como protagonistas a Evangelina Anderson, destacada actriz y modelo, y a un reconocido futbolista y figura de la Selección Argentina.

La polémica se desató luego de que Yanina Latorre, una de las panelistas más influyentes y polémicas de la televisión argentina, revelara detalles sobre una supuesta relación entre la ex de Martín Demichelis y el jugador, quien está casado.

Fue durante un segmento del programa “Socios del espectáculo” (SQP) que Yanina Latorre lanzó una serie de afirmaciones que encendieron las alarmas de la farándula nacional. Según Latorre, Anderson habría iniciado una relación amorosa con un hombre que, a su vez, mantiene un vínculo formal con otra persona. “Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo grosso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’”, remarcó. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ