Archie Williams FREE After 37 Years Wrongly-Imprisoned For Murder Rape - Sings For JUSTICE!

ESTADOS UNIDOS - El viernes pasado, el mundo conoció la voz de Archie Williams, un hombre afrodescendiente de 59 años oriundo de Louisiana, Estados Unidos. Su nombre, sin embargo, ya había recorrido los diarios y noticieros locales casi 37 años antes, cuando fue condenado a prisión.

Un año después de haber recuperado su libertad, Archie se presentó en la audición de America’s Got Talent y conmovió con su voz tanto a los televidentes como al jurado del reality. “Vi America’s Got Talent en prisión y me visualicé allí”, dijo antes de interpretar “Don’t Let the Sun Go Down on Me” de Elton John.

“Siempre deseé estar en un escenario como este y ahora estoy aquí”, agregó en la audición que en tres días superó las 50 millones de reproducciones.

En 1983, cuando Archie Williams tenía 22 años, una mujer blanca en Baton Rouge, Louisiana, lo identificó como el hombre que la violó y apuñaló. Él sostuvo que al momento del crimen estaba durmiendo en su casa y tampoco se encontraron sus huellas digitales en la escena. “Pero como un niño negro pobre, no tenía la capacidad económica para luchar contra el estado de Louisiana”, indicó en una entrevista que brindó antes de la audición. El hombre fue condenado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condiciona.

Después de más de 10 años preso en la Penitenciaría del Estado de Louisiana, la organización sin fines de lucro Proyecto Inocencia se encargó de su caso. Solicitó pruebas de ADN y que fueran comparadas con huellas digitales de la base datos del FBI que pudieran probar la inocencia de Williams.

Finalmente, luego de casi 37 años, el 14 de marzo de 2019, se concedió la solicitud y pocas horas después el análisis de huellas digitales demostró la inocencia de Archie, que recuperó su libertad una semana más tarde. Además, todas sus condenas fueron anuladas y los cargos quedaron desestimados.

“Es como si a nadie le importara"

Archie Williams le envió una carta pública a Barry Scheck, el cofundador del Proyecto Inocencia, la organización sin fines de lucro que se compromete con este tipo de casos de personas que fueron condenadas injustamente.

Por estas horas, Proyecto Inocencia lanzó un conmovedor video que muestra a Simon Cowell -creador del formato America’s Got Talent- llorando mientras habla de Archie con Scheck y la directora de litigios posteriores a la condena, Vanessa Potkin, que representó a Archie durante 26 años.

“La actuación de Archie es probablemente la más importante en la historia de America’s Got Talent. Lo que le pasó a Archie es trágico. Si bien la voz de Archie es extraordinaria, desafortunadamente su experiencia de ser enviado a prisión por un crimen que no cometió es mucho más común de lo que la mayoría de la gente piensa. Hay miles de personas inocentes en cárceles y cárceles. Me siento honrado de ser embajador del Proyecto Inocencia y quiero hacer lo que pueda para ayudar a más personas como Archie", indicó Simon Cowell.