Este mes llegan a Netflix de Latinoamérica nuevas series y películas. Dentro de los más esperados se encuentran la cuarta temporada de La Casa de Papel, la quinta de Better Call Saul y las seis entregas de Community. Asimismo, se suman largometrajes icónicos como Big Fish, El castillo ambulante, Ponyo en el acantilado, Cazafantasmas, María Antonieta y Mad Max 1 y 2.

SERIES

1 de abril

Better Call Saul - Temporada 5

Community - Las seis temporadas

Dinotren - Temporada 1

How to Fix a Drug Scandal - Temporada 1 y 2

Jim Henson's Pajanimals - Temporada 1

JoJo's Bizarre Adventure - Temporada 3

La Piloto - Temporada 2

Larva Island - Temporada 2

Los Windsor - Temporada 3

Niquelao! EEUU - Temporada 4

Pokémon: Serie Sol y Luna - Temporada 3

Sid the Science Kid - Temporada 1

Sunderland 'Till I Die - Temporada 2

The Iliza Shlesinger Sketch Show - Temporada 1

3 de abril

Centella - Temporada 1

La casa de papel - Temporada 4

Spirit: Cabalgando en libertad: Escuela de equitación - Temporada 1

The Innocence Files - Temporada 1

6 de abril

El show de Big Show - Temporada 1

9 de abril

Hi Score Girl - Temporada 2

10 de abril

Brews Brothers - Temporada 1

Il processo - Temporada 1

16 de abril

Fauda - Temporada 3

17 de abril

#blackAF - Temporada 1

El Dragón: El regreso de un guerrero - Temporada 2

Jugando con fuego - Temporada 1

Los últimos frikis del mundo - Temporada 2

20 de abril

Cocina con cannabis - Temporada 1

The Midnight Gospel - Temporada 1

23 de abril

Ghost in the Shell: SAC_2045 - Temporada 1

La casa de las flores - Temporada 3

24 de abril

After Life - Temporada 2

Hola, ninja - Temporada 2

26 de abril

The Last Kingdom - Temporada 4

29 de abril

Extracurricular - Temporada 1

Summertime - Temporada 1

Yo nunca - Temporada 1

PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

1 de abril

Bee Movie

Big Fish

Cazafantasmas (2016)

Cazafantasmas 2

Cómo entrenar a tu dragón

David Batra: Elefanten i rummet

Deep Impact

El becario

El castillo ambulante

El dictador

El espantatiburones

El francotirador: La última masacre

El gato con botas

El origen de los guardianes

El padrino: parte III

El recuerdo de Marnie

El viento se levanta

El vuelo (Flight)

Eyes Wide Shut

Forrest Gump

Guerra mundial Z

Indiana Jones en busca del arca perdida

Kung Fu Panda

La colina de las amapolas

La conspiración del pánico

Mad Max

Madagascar

Madagascar 2

Madagascar 3

Maria Antonieta

Megamind

Misión imposible

Miss agente especial 2: armada y fabulosa

Noche de juegos

Paranormal Activity: Dimensión fantasma

Pompoko

Ponyo en el acantilado

Proyecto Rampage

Ratónpolis

Ready Player One

Rudy. Reto a la gloria

Shaft: El Retorno

Susurros del corazón

The Iliza Shlesinger Sketch Show

The To-Do List

The Warriors el

Una casa patas arriba

Vecinos invasores

Viaje al centro de la Tierra

Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa

Wallace y Gromit: La maldición de las verduras

3 de abril

Coffee & Kareem

La casa de papel: El fenómeno

10 de abril

Mi primer gran combate

16 de abril

Mauricio Meirelles: Levando o Caos

17 de abril

Fiebre del ladrillo

La tierra y la sangre

Sergio

20 de abril

Los hermanos Willoughby

24 de abril

Tyler Rake