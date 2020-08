BUENOS AIRES (ADNSUR) - Esteban Lamothe abrió nuevamente la puerta al intercambio de ideas sobre el consumo del cannabis, afirmando que no cree que sea una droga peligrosa.

"Yo estoy totalmente de acuerdo con el consumo medicinal de la marihuana. Conozco las propiedades que tiene. Tengo amigos que consumen. Yo consumo gotas. Tengo tías y abuelas que toman", confesó el actor en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para Radio Mitre.

"Tengo amigos que tienen hijos con problemas de convulsiones. Es un súper medicamento. Yo separaría absolutamente a la marihuana del resto de las drogas. No es una droga, incluso estoy a favor de la gente que quiere fumar en forma recreativa y cuidada", enfatizó el intérprete.

"Una botella de vino no es lo mismo si te la tomas vos, me la tomo yo u otra persona. A todos las cosas nos hacen distinto. Nadie puede venir a decir que la marihuana es buena para todos, eso depende. Siempre hay que tener un consumo responsable", señaló el protagonista de Educando a Nina y El Marginal, que meses atrás se viralizó en un vídeo donde fumaba con varios artistas de trap.

En su caso particular aseguró que toma porque tiene presión ocular, y reveló: "También consumo de forma recreativa. Tengo 43 años y soy responsable. Planto, cultivo, me fijo, me informo”.

"No es lo mismo que le des a un pibito de 16 años que tiene un problema y le pasa algo. A mi lo peor que me ha hecho en la vida es el cigarrillo y el alcohol. Nunca fui un gran borrachín ni mucho menos, pero si me tomo una botella de vino y si me fumo un porro, y al otro día tengo que ir a trabajar, yo prefiero fumarme un porro. No me quita ni un cuarto de energía que la que me quita tomarme un tubo entero de vino",indicó Lamothe acerca de su experiencia.