(ADNSUR) - Una votación llevada a cabo por un tres de los más importantes críticos de cine y televisión determinó en las últimas horas cual es el mejor episodio de Los Simpsons, la popular familia amarilla que brilla en las pantallas de todo el mundo.

Para saldar el debate acerca de cual de todos los capítulos emitidos durante las 32 temporadas de la serie animada era es el de mejor calidad, la revista TIME reunió a los expertos para que decidieran entre una extensa lista.

El comité estuvo compuesto por John Ortved, autor de "The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History", Chris Turner, también periodista y autor de "Planet Simpson: How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation" y Ray Richmond, crítico de televisión y coautor de "The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family", quienes luego de escoger 10 episodios trascendentales de la serie, seleccionaron al ganador: Marge contra el Monorrail.

En el mencionado capítulo, parte de la temporada 4 de " Los Simpson" y que fue emitido por primera vez el 14 de enero de 1993 en Estados Unidos, siendo de esta manera el número 71 desde la creación del programa, un excéntrico empresario llamado Lyle Lanley, llega a la ciudad ofreciendo un novedoso sistema de tren de alta velocidad que circulara por la ciudad, en vistas a convencer a los ciudadanos en qué invertir los 3 millones de dólares de multa impuestos a Mr. Burns por vertir desechos tóxicos nucleares.

Con el correr del episodio Marge se da cuenta de que Lanley era un estafador, que ya había ofrecido soluciones similares en otras ciudades del país dejando todos los monorrieles construidos en un estado de total ruina.