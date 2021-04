1864 - Nace el sociólogo y economista Max Weber. Su obra “Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva”, junto con “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” son sus obras más reconocidas, publicadas después de su muerte.

1880 - Se exhuman las reliquias de San Martín en Brunoy y son trasladadas a París, donde se realiza una ceremonia para depositarlas en la capilla ardiente del Villarino.

1905 - Se juega el primer partido amistoso de Boca, como local, frente a Mariano Moreno. El xeneize goleó 4-0 en la cancha de Independencia Sud, con tantos de Juan Antonio Farenga, su hermano José y Santiago Pedro Sana.

1910 - Muere el escritor, orador y humorista estadounidense Mark Twain, reconocido por su novela “Las aventuras de Tom Sawyer” y “Las aventuras de Huckleberry Finn”. Predijo su partida con el regreso del cometa Halley a la tierra.

1926 - Nace la Reina Isabel II, principal figura política de los 54 países miembros de la Mancomunidad de Naciones. La celebración de su coronación fue la primera en ser televisada y es una de las monarcas que ha reinado por más tiempo en la historia.

1937 - Nace el actor y humorista argentino de gran trayectoria, Javier Portales. Junto con Olmedo y Porcel protagonizó una serie de éxitos durante las décadas del 70′ y 80′. Se consagró en los 90′, en las telecomedias “Son de diez” y “Un hermano es un hermano”. Recibió un premio Podestá otorgado por la Asociación Argentina de Actores.

1946 - Muere el economista británico más influyente del siglo XX, John Maynard Keynes. Su libro más importante fue “La teoría general sobre el empleo”, en el que sostiene que el ingreso total de la economía es la sumatoria de la inversión y el consumo y desarrolla el concepto de “pleno empleo”.

1947 - Nace Iggy Pop, músico de rock estadounidense, creador de nuevos géneros, dentro del rock, como el punk rock, el post punk y new wave. Fue cantante y líder de The Stooges, banda con la que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010. Nominado a dos premios Grammy y mejor álbum de música alternativa.

1955 - Nace la actriz, comediante, bailarina, ex vedette y directora teatral argentina, Carmen Barbieri. Incursionó en el denominado género de revista y estuvo presente como actriz y bailarina en alrededor de 40 obras. Participó como bailarina y jurado en el certamen “Bailando por un sueño” del programa “Showmatch”.

1959 - Nace Robert Smith, guitarrista, vocalista, compositor y líder de la reconocida banda inglesa de rock alternativo The Cure. Utilizando efectos de guitarra logró destacarse en el estilo post punk. Su imagen inspiró al personaje de cómic Eric Draven, protagonista de la saga “El cuervo”.

1960 - Se inaugura la ciudad de Brasilia como la nueva capital de Brasil. Es la única ciudad construida en el siglo XX declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la Unesco.

2016 - Muere el cantante y compositor estadounidense Prince a los 57 años, debido a sobredosis de analgésico fentanilo. Saltó a la fama a finales de los 70′ y grabó más de 30 discos a lo largo de toda su carrera, entre los cuales se destaca su máximo hit, “Purple Rain”. Logró vender más de 100 millones de álbumes.

2018 - La Organización de las Naciones Unidas designa el 21 de abril como el Día Mundial de la Creatividad, con el fin de promover el pensamiento creativo y multidisciplinario.