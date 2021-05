1781 – A los 43 años, el cacique inca José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II, es ejecutado por los españoles luego de un fallido intento de descuartizarlo en vida.

1804 – Napoléon Bonaparte es proclamado Emperador de Francia.

1872 – Nace el escritor, filósofo y matemático Bertrand Russell. Ganó el Premio Nobel de Literatura y es autor de libros como La conquista de la felicidad e Historia de la filosofía occidental.

1897 – Nace en Italia el cineasta Frank Capra. Obtuvo tres veces el Premio Oscar a Mejor Director gracias a sus películas Sucedió una noche, El secreto de vivir y Vive como quieras.

1920 – En Wadowice, Polonia, nace Karol Józef Wojtyla. Bajo el nombre de Juan Pablo II, fue Papa de la Iglesia Católica entre 1978 y 2005.

1953 – La piloto estadounidense Jacqueline Cochran se convierte en la primera mujer que logra romper la barrera del sonido.

1970 – Nace Tina Fey, actriz, guionista y productora estadounidense. Algunas de las películas en las que actuó son Chicas pesadas y Mamá por encargo.

1975 – En Hawái, nace el músico estadounidense Jack Johnson. Entre sus discos se encuentran In between dreams y To the sea.

1975 – A los 60 años, muere en Buenos Aires Aníbal “Pichuco” Troilo. Bandoneonista y compositor, algunos de los tangos en los que aportó la música son Garúa, Sur y La última curda.

1987 – Nace la actriz y modelo argentina Luisana Lopilato. Trabajó en series como Rebelde Way y Casados con hijos, y en películas como Papá por un día y Los que aman, odian.

1994 – En Buenos Aires, nace la actriz y cantante Laura Esquivel. Saltó a la fama gracias a su papel en la serie Patito feo.

2016 – El músico estadounidense Chris Cornell fue encontrado muerto en el baño del hotel en el que se alojaba. Fue vocalista de bandas como Soundgarden, Audioslave y Temple of the dog.

2017.- Facebook es multada por la Comisión Europea con 110 millones de euros por datos "engañosos" en la compra de Whatsapp.

● 2019. Cristina Fernández de Kirchner sorprende con un anuncio: no aspirará a la presidencia, sino que acompañará como vice a Alberto Fernández, su ex jefe de Gabinete.

Se celebra el Día de la Escarapela.