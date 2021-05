1854 – Nace el poeta argentino conocido como “Almafuerte” (Pedro Bonifacio Palacios). Fue considerado uno de “Los cinco sabios” de la ciudad de La Plata junto a Alejandro Korn, Carlos Spegazzini, Juan Vucetich y Florentino Ameghino.

1917 – Aparición de la Virgen María a tres pastores en Fátima, Portugal.

1932 – Nace el presentador argentino conocido como “Riverito” (Luis Roberto González Rivero).

1935 – Nace el empresario italiano Luciano Benetton.

1948 – Nace Pepe Cibrián Campoy, actor y director teatral argentino, en La Habana, Cuba.

1950 – Nace Steveland Morris Hardaway, mejor conocido como Stevie Wonder. Algunos de sus grandes hits son “Isn’t she lovely?”, “I just called to say I love you” y “Superstition”.

1956 – Nace Ravi Shankar en la India, creador de la Fundación “El arte de vivir” en 1981.

1960 – Se produce el lanzamiento de “Echo”, el primer satélite pasivo de comunicaciones de los Estados Unidos.

1961 – Muere el actor estadounidense Gary Cooper.

1961 – Nace el basquetbolista Dennis Rodman, quien se desempeñó exitosamente en la NBA.

1981 – El papa Juan Pablo II es herido con una pistola por Mehmet Ali Agca en la Plaza San Pedro.

1986 – Nace la actriz estadounidense Lena Dunham.

1986 – Nace el actor británico Robert Pattinson, quien adquirió gran popularidad tras protagonizar la saga “Crepúsculo” en el papel de Edward Cullen.

2003 – Muere el actor argentino Marcos Zucker.

2017 – El papa Francisco proclama santos a los pastores que vieron a la Virgen María en 1917 en Fátima, Portugal.

2019 – Muere la actriz estadounidense Doris Day.