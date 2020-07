El 2020 no será recordado como el mejor año para el cine. Debido a la pandemia del COVID-19, la industria del séptimo arte a nivel mundial sufrió de retrasos, cancelaciones, reprogramaciones y demás. Aún así, varios largometrajes lograron ver la luz y son dignos de una oportunidad.

Nicholas Barber y Caryn James, críticos del segmento de cultura de la BBC, se entregaron a la tarea de seleccionar las diez mejores películas de lo que va de este año y elaboraron una lista de recomendaciones ideal para cinéfilo y amantes de la materia.

El listado, que podés encontrar a continuación, es una seguidilla de cintas de géneros bien variados ideal para tomar de allí recomendaciones que sirvan para descubrir una peli nueva y matar el tiempo hasta que llegue a la gran pantalla ese film que hace tiempo estás esperando.

"The Hunt" de Craig Zobel

Un thriller de comedia sobre una pandilla de liberales privilegiados (incluida Hilary Swank) que secuestra a algunos "despreciables" de la derecha (incluida Betty Gilpin) y luego los elimina por deporte. Esta película de Craig Zobel, con guion de Damon Lindelof, es una emocionante montaña rusa que te mantiene adivinando quién estaba de qué lado y quién estaba a punto de ser asesinado.

The Hunt (2020) Tráiler Oficial Subtitulado

"Emma" de Autumn de Wilde

Este largometraje es una versión encantadora y colorida de la obra de la escritora británica Jane Austen en la cual la directora Autumn de Wilde no reinventa el género de época, sino que se apoya en su reconfortante y anticuado atractivo.

EMMA. - Official Trailer [HD] - Now On Demand and In Theaters

"The Personal History of David Copperfield" de Armando Iannucci

Incluso para los estándares de su escritor y director, Armando Iannucci, esta película alegre y de inventiva infinita es un logro brillante que eleva el listón de las adaptaciones de Charles Dickens. Se trata de una celebración amorosa de la prosa del autor, pero también es maravillosamente cinematográfica en su uso de colores vibrantes, pantallas divididas, subtítulos, voces en off y secuencias de fantasía.

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD | Official Trailer | Searchlight Pictures

"Never Rarely Sometimes Always" de Eliza Hittman

Este drama silencioso y profundo sigue a Autumn (Sidney Flanigan), de 17 años, en su embarazo en una pequeña ciudad de Pensilvania, donde el aborto está restringido, mientras ella y su prima toman en secreto un autobús a la cercana ciudad de Nueva York para interrumpirlo. Lejos de ser una historia de moralejas, la película de la escritora y directora Eliza Hittman es un relato elocuente e íntimo sobre elecciones, secretos y las decisiones tristes y desesperadas que las mujeres jóvenes a veces toman para salvar su propio futuro.

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS (2020)| Trailer Subtitulado | Eliza Hittman, Sidney Flanigan

"True History of The Kelly Gang" de Justin Kurzel

La biopic de Ned Kelly, el famoso bandolero del siglo XIX, está a años luz del drama de época promedio. Justin Kurzel adaptó la novela de Peter Carey, creando algo alucinante: una imagen deslumbrante de los paisajes devastados de la Australia colonial, la corrupción endémica, el sexo decadente y la violencia sangrienta.

The True History of the Kelly Gang - Official Trailer I HD I IFC FIlms

"The Vast of Night" de Andrew Patterson

Este misterio de ciencia ficción sigue a un DJ de radio local (Jake Horowitz) y una operadora telefónica (Sierra McCormick) mientras investigan los misteriosos ruidos que se transmiten desde algún lugar cercano. En el desarrollo de la historia se entremezclan algunos comentarios agudos sobre la marginación de ciertos grupos sociales, pero es la bravura técnica pura de esta producción la que hace que el debut del cineasta Andrew Patterson sea un deleite.

The Vast Of Night – Official Trailer | Prime Video

"Bacurau" de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles

Esta producción brasileña ambientada en un pueblo pobre y aislado llamado Bacurau muestra a una comunidad oprimida por un político corrupto y el desconcierto sobre por qué desapareció repentinamente de cualquier mapa, los de papel y los de internet. Cuando el pueblo es invadido por mercenarios, la cinta de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles se transforma en un homenaje ensangrentado a los westerns.

BACURAU by Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles | Trailer | GeoMovies

"Da 5 Bloods" de Spike Lee

Lo último de Spike Lee es una cinta épica apasionada, cinética, completamente envolvente, que combina drama intenso con destellos de ingenio. Mientras cuatro veteranos estadounidenses negros regresan a Vietnam para recuperar el cuerpo de su amigo perdido (y un alijo de oro), Lee adopta una visión histórica de Estados Unidos y su racismo.

Da 5 Bloods | Official Trailer | Netflix

"The Painter and the Thief" de Benjamin Ree

Este extraño y convincente documental del director Benjamin Ree comienza cuando Barbora Kysilkova, una artista checa en Oslo, Noruega, tiene dos pinturas robadas de una galería. Después de que arrestan al ladrón, Karl Bertil-Nordland, Barbora lo busca y le pide pintar su retrato. Se está apropiando de su imagen luego de que él le robó su arte, pero eso es solo el comienzo de una amistad real, a veces exasperante, a medida que la historia crece para incluir la relación de Barbora con su novio y la adicción a las drogas de Karl.

The Painter and the Thief Trailer #1 (2020) | Movieclips Indie

"The Assistant" de Kitty Green

El astuto drama de Kitty Green se desarrolla en las monótonas oficinas de Nueva York de un depredador magnate del cine. Allí, Julia Garner es la nueva empleada que trabaja desde antes del amanecer hasta el anochecer, contestando teléfonos, imprimiendo guiones, desempacando botellas de agua y encargándose de todas las evidencias que dejan las relaciones de su jefe. El jefe, de innegable parecido a Harvey Weinstein, puede ser el villano, pero el film mira más allá de un hombre para enfocarse en una cultura corporativa más amplia de sexismo, condescendencia y complicidad silenciosa.

The Assistant Trailer #1 (2020) | Movieclips Trailer

Fuente: Indie Hoy