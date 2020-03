BUENOS AIRES (ADNSUR) - Los Backstreet Boys siguen despertando la pasión de sus fans, como lo hacías años atrás en cada uno de sus recitales, en la cantidad de posters y CDs vendidos y en los cientos de personas que se congregaban para verlos en las cercanías de cada uno de los hoteles en los que se hospedaban, informó el portal La Nación.

Este fin de semana quedó más que claro, cuando realizaron un posteo en la cuenta oficial de , Instagram del quinteto de visita por Argentina, el posteo acumuló miles de "Likes" y comentarios elogiados al grupo. Allí puede verse a sus históricos integrantes, A. J. McLean, Howie D., Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson , emulando uno de sus clips más exitosos, el de la canción "I want it that way", caminando los cinco a la par y con un avión de fondo.

La banda que vendió más de 140 millones de discos y tuvo sus años en la cúspide de la fama en los ´90, se presentó el fin de semana en el Campo Argentino de Polo, en el marco de su DNA World Tour con una multitud que cantó todos sus grandes éxitos.

