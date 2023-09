Estalló el escándalo: Dos figuras de Got Talent Argentina no se pueden ver y el conflicto salió a luz

Con la llegada de Got Talent Argentina, Telefe ha experimentado un gran aumento en sus índices de audiencia, posicionándose como uno de los programas más vistos de la televisión. Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer una noticia sorprendente: dos integrantes del programa tienen una relación conflictiva que podría afectar el desarrollo del mismo.

Si bien comenzó revelando que la producción grabó cinco finales para que no se filtre el ganador, trascendió en las últimas que entre "Lizy Tagaliani y Abel Pintos no hubo cien por ciento onda" .

Pampito, panelista de Instrusos, hizo la impactante revelación, asegurando que la conductora y el cantante no lograron conectar y en cualquier momento se podría producir un cortocircuito.

"Lizy no conectó con el humor de Abel. Viste que Abel es más tímido. No hubo match", afirmó Pampito. Y si bien deslizó que sabe que saldrán a intentar negarlo, Pampito confió que Tagliani no quedó conforme del todo con lo que se sale en pantalla. "Lizy estuvo hablando con gente de la producción en lugares íntimos algo como 'no me gustó tanto mi química con Abel", afirmó seguro.

Asimismo remarcó que como el programa es editado quizás no llegue a verse, pero reveló que "Lizy le tiraba chistes y del otro lado no había una pared y no volvía" devolución alguna, lo que incomodó permanentemente a la conductora del talent show de Telefe.