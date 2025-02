El pasado domingo 23 de febrero, Chiche Gelblung mantuvo una tensa discusión con una panelista de su programa, y ella renunció en vivo. “No puedo volver después del destrato de esta tarde”, señaló la mujer al dar su última palabra.

Se trata de Matilde Badini, quien tuvo un enfrentamiento en pleno programa en Radio del Plata. Todo comenzó cuando Gelblung expresó su opinión sobre la cantidad de tiempo que alguien debería someterse a terapia. Según el conductor, dos años de tratamiento son suficientes. Sin embargo, Badini, quien tiene experiencia como paciente de psicoanálisis, se mostró en desacuerdo, indicando que “dos años de tratamiento con un psicoanalista no hacés nada, flaco”.

El intercambio verbal continuó en un tono irónico, con Gelblung respondiendo: "Bueno, está bien, vos sos psicoanalista". Pero la panelista lo corrigió rápidamente: “No soy psicoanalista, soy paciente”. La situación se tensó aún más cuando Gelblung, al sentirse desafiado, le respondió: "¿Será posible que todo quieras saber vos? ¡No podés saber de todo!".

Sin embargo, Badini, molesta, lanzó: “No me gusta escuchar pelotud….”. “Bueno, entonces retírate si no te gusta. Te podés retirar. Retírate si no querés escuchar pelotudeces. No ofendas al pedo, insolente. Sos una insolente, respetá por lo menos la jerarquía”, respondió el periodista.

De esta manera, la panelista habló por última vez y renunció al aire. "Les agradezco todo el tiempo que estuve aquí. Yo soy una agregada sin experiencia, no soy periodista. Traté de aportar cosas chiquitas pero del corazón. No puedo volver después del destrato de esta tarde, me siento despedida", expresó.

