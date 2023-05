Sucedió en Bogota, Colombia. Una mujer, quien habría descubierto una infidelidad por parte de su esposo, protagonizó un impactante video viral. En un ataque de furia, la mujer decidió lanzar las pertenencias de su pareja por la ventana.

Los residentes del gran complejo de departamentos se alarmaron ante el sonido de objetos golpeando el piso de baldosas en el patio interno. Como resultado, varios videos desde diferentes ángulos se difundieron por las redes sociales.

“Contexto: la vecina bota todas las cosas del marido después de enterarse de que su esposo le fue infiel y en la ira botó todo al piso del conjunto y llevándose una ventana”, publicó un joven en TikTok.

Poco después del incidente, efectivos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y hablaron con los involucrados. Algunas horas después del hecho, un hombre que aseguró ser el dueño de la ventana que se precipitó al vacío, habló de la situación.

“Al instante subimos con mi hermano a reclamar para que nos respondieran por la ventana, subimos y nos encontramos con un apartamento vuelto nada, o sea todo muy mal. Nosotros estábamos con los guardas de seguridad del conjunto y ellos estaban encerrados en una habitación cuando salen borrachos y con un arma”, contó Felipe Piedras.

“Llamamos a la Policía, llegó, los uniformados subieron, no encontraron el arma, entonces nos hicieron subir para dar testimonio de lo que había pasado, nosotros les explicamos todo, ahí estaba la moza, la esposa loca y el hijo”, dijo. Sin embargo, las cosas volvieron a cambiar rápidamente porque los efectivos lograron dar con el supuesto revolver.

“Les encuentran el arma. Por motivos de seguridad no voy a decir quién tenía el arma, pero no era la esposa; cuando ya los baja la patrulla, la Policía me dice que tenía que poner un denuncio porque la vivienda fue afectada, y pues me apuntaron con un arma y a mi hermano también, entonces fuimos en la patrulla con ellos”, cerró.