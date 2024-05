Juliana Scaglione, más conocida como Furia, se convirtió en la protagonista de esta edición de Gran Hermano tanto por su personalidad avasallante como por su forma de vincularse con el resto de los participantes dentro de la casa.

En las últimas horas, surgió una noticia que causó revuelo en el ámbito del entretenimiento: se rumorea que la entrenadora personal habría lanzado amenazas hacia el equipo de producción del programa. La situación generó gran repercusión y expectación en torno a cómo se desenvolverán los acontecimientos en las próximas horas.

El periodista Ángel de Brito sacudió las redes al revelar una intensa disputa entre una participante y parte de la producción de Gran Hermano. Según sus fuentes en Telefe, Furia está generando tensiones en el programa, volviendo locos a participantes, panelistas y productores. Aunque se espera un desmentido por parte de la producción, la situación parece complicada en la casa más famosa del país.

“Son inconvenientes que, por supuesto, no se ven al aire, sino que transcurren en el confesionario. Furia no solo se queja, sino que amenaza a la producción. Particularmente a dos productores muy conocidos para el medio: Graziano y Juan Manuel Méndez. Cuando ven estas situaciones de desborde, la llaman al confesionario para bajarla y que se calme, pero ella ¿qué dice? Que apenas la dejen afuera va a contar todo”, dijo De Brito sobre la posibilidad de que Juliana quede eliminada del reality y revele las internas que hubo cuando la cámara no estaba grabando.

“Están muy preocupados. No solo por lo puede llegar a decir, sino por si miente. Si ella mañana sale y dice algo, la gente le va a creer a Furia. Es un problemita”

Por lo pronto, este domingo, Furia no irá a placa y su permanencia en el reality se estirará una semana más. Mientras tanto, Juliana hace campaña para que se vaya Emmanuel, con quien supo tener un vínculo de amistad.