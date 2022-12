Tensión en Gran Hermano. En las últimas horas, trascendió un fuerte rumor que una de sus participantes estaría embarazada y se activaron todas las alarmas. Se trata de Coti, quien habló con el “Conejo” y manifestaron su preocupación.

Mientras estaban en la cama Agustín entró a la habitación para ver si alguno de los dos quería comer, a lo que Constanza contestó que no ya que estaba descompuesta y Frodo le hizo la broma de si estaba embarazada y su reacción hizo estallar la casa.

Apenas se fue de la habitación Alexis se puso serio y le preguntó si podía llegar a ser una posibilidad. “No estarás embarazada ¿no?”, le dijo cuando se quedaron solos y con mucha seriedad. “No, no digas eso. Hay no digas eso por Dios”, le respondió rápidamente la joven correntina con la misma seriedad.Pero eso no fue todo, sino que luego agregó una frase que provocó que se cortara la transmisión en vivo por varios minutos.

Agustín de Gran Hermano aseguró que tiene guardadas "para usar" fotos de parejas en situaciones sexuales

“Ayer fui al baño y cuando hice pis, iba a tirar la cadena, cuando veo un chorrito así de sangre muy clarita”, le confesó Coti que luego agregó:

“Tengo miedo de que sea el sangrado de implantación”, cerró la rubia con su confesión y las cámaras comenzaron a enfocar el jardín vacío.

Esta conversación generó un gran revuelo en la redes sociales ya que la joven tiene 20 años y él tiene más de 10 años.