Escándalo: se metió desnudo en la cama de una compañera borracha y lo expulsaron del reality

El participante de uno de los realitys más populares en Australia fue desafectado del programa después de que se metiera desnudo en la litera que ocupaba una compañera que estaba totalmente borracha .

El programa analiza la convivencia de un grupo de personas en una embarcación de lujo que navega cerca de las costas australianas durante seis semanas.

Los responsables de "Below Deck Down Under "llevaron a Luke Jones , el participante en custión, a un hotel situado en tierra firme. Posteriormente, fue despedido del barco y expulsado del programa.

Cuando el participante ingresa al camarote una de las empleadas de la productora llega rápidamente y pide al hombre que se marche: “Luke, tenemos que bajarte”, “Tengo que sacarte de aquí, porque ella quiere irse a la cama”, le insisten, viendo que se estaba haciendo el dormido.

Jones termina saliendo de la cama, totalmente desnudo, para cerrar la puerta de un portazo y pedir que le dejaran en paz.

Fue entonces cuando llegaron más trabajadores del programa, que no se dieron por rendidos y persistieron para que se fuera a su habitación. “Te voy a sacar de aquí porque ella quiere irse a dormir”, se escucha decir a uno de los productores.

Finalmente las cámaras lo muestran muy enojado, dando portazos a cámaras, productores y redactores hasta llegar a su dormitorio.