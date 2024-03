Escándalo: la mamá de Zoe de Gran Hermano quiere que su hija viva con ella para que su ex la siga manteniendo

En las últimas horas se desató un polémico conflicto entre Aixa Abasto, la mamá de Zoe Bogach y Manuel Ibero, la pareja de la participante de Gran Hermano.

Todo comenzó tras la filtración de unos audios de WhatsApp, donde la madre de la participante confesó que por un interés personal, no quiere que su hija se vaya a vivir sola o con su pareja.

“Tengo que jugar fino, no quiero que le hagan la cabeza. La pueden convencer de que se vaya a vivir sola y ahí es todo un tema para mí que estoy en pleno juicio con el padre. Si Zoe se va a vivir sola no corresponde que me pase plata ni alquilar, en cambio si Zoe vive conmigo y estudia, la tiene que mantener hasta los 27 años, por más de que ella trabaje”, explicó Aixa en un audio que filtró Manuel, el novio de la participante.

EL DURISIMO DESCARGO DEL NOVIO DE ZOE

Tras publicar la captura de un chat, Manuel Ibero publicó un comunicado. “A lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, comenzó.

Tras explicar que quería esperar a que Zoe saliera de Gran Hermano, lamentó: “Llegué a un punto en el que no soy capaz de guardarlo más (...) Sé que llegado el momento ella entenderá por qué me vi obligado a hacer lo que hice”. “Debo velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia”, sostuvo antes de exponer algunas pruebas a fin de desacreditar los dichos “maliciosos e injustificados”. De todas maneras, aclaró que inició acciones legales.

La mamá de Zoe acusó a Manuel de golpear a su hermano por ser gay. “Lo recontra cago a trompadas, lo dejó hospitalizado por una semana, Manuel no sabe que yo hablo con el hermano”, se la escucha decir a Aixa Abasto en un audio compartido por Manuel.

Sin embargo, en la siguiente historia que publicó el joven, se puede observar un clip en el que su hermano, Justo Ibero, desmiente los dichos de la madre de la participante de Gran Hermano. “Esto no es cierto, yo me llevo increíble con mi hermano”, aseguró el joven.

EL SUPUESTO AMANTE DE LA MAMÁ DE ZOE Y LAS AMENAZAS CON ARMAS

El novio de Zoe venía soportando muchas agresiones. Inclusive por parte de Dami Tejerina, una DJ que se acercó a Aixa y a quien los rumores señalan como su amante, una información que no fue confirmada para nada. "Creo que en tu casa no te enseñaron a respetar a las mujeres. Ni tampoco a respetar a tu hermano y no golpearlo porque eligió ser gay. Si querés te paso a educar. Abrazo", lo amenazó en una publicación.

En defensa de Manuel también aparecieron fanáticas que mostraron como Tejerina amenazó con armas de fuego y métodos violentos. "¿Vas a seguir haciendo quilombo? Andá cortando por las buenas, si no querés que todo un país te escrache", fueron algunos de los mensajes que envió, acompañados con fotos de pistolas y balas que estarían en propiedad del DJ.

"Me parece que el poco hombre acá sos vos, amenazándome y encima garchándote a la bicha de la madre de Zoe, vergüenza y asco es lo que das", le respondió a Tejerina la joven que lo expuso. Antes él le había enviado un tuit a Manuel en el que lo atacaba por la discusión con su suegra. "Qué feo que le faltes el respeto a la mamá de tu 'novia' y la expongas haciéndote, qué poco hombre. Y encima que quieras colgarte de la fama de Zoe", deslizó el supuesto amante de Aixa.