Es albañil, adoptó a Comodoro como su casa y grabó su videoclip de reggaetón en KM 4: "Si no fuera por la música, no sé si estaría vivo"

Las olas, el viento y las oportunidades de crecer personalmente en lo laboral y artístico hicieron de Comodoro una gran oportunidad para que Luis Alberto Ortiz, elija la capital petrolera como su nuevo hogar.

Su nombre artístico es "7Alvin" y tiene 23 años. Nació en Misiones y hace seis años vino de vacaciones a Comodoro a la casa de un amigo y jamás regresó a su lugar, "me enamoré de la ciudad", dijo entre risas el artista en una entrevista exclusiva para ADNSUR.

Al recordar por aquellos días, con tal sólo 16 años, mencionó, "al tercer día que llegué me tenía que volver pero no me fui nada, le dije al amigo en donde me quedaba 'mirá, podés hacerme el aguante, me gustó este lugar', desde aquel momento, nunca más volvió a su casa.

"Soy albañil, y en los tiempos libres me dedico a la música", se describió a sí mismo el joven cantante. Desde muy chico anhela con transitar este mundo artístico, pero recién ahora se le están presentando más oportunidades.

"Yo vengo de chico de una cuna cristiana, y en mi familia hay músicos y cantores. Desde que llegué a Comodoro he luchado por la música muchas veces, pero nunca se me había dado la posibilidad, porque todo es plata y uno es de baja economía. Mis padres vinieron a vivir a Comodoro, junto con mis hermanos. Yo alquilo en barrio Las Américas pero paso mucho tiempo en la casa de ellos, ya no se quieren volver tampoco", aseguró Ortiz.

"7Alvin" reconoció que esta ciudad y "Dios" le presentaron en su vida a personas que lo ayudaron y "están dando todo" para que él pueda seguir grabando temas. "Si no fuera por ellos, no estaría lanzando mi música este sábado", destacó.

Este sábado 19 de marzo a las 19 horas será el lanzamiento del primer videoclip con el que estrenará su canal de Youtube con la canción "Ya me cansé", el productor que estuvo a cargo de acompañar el proceso de grabación fue Isaías Rey.

"Es una canción que estuve laburando con una grabadora llamada 'Rey Récords'", comentó el artista. A partir del miércoles 23 de marzo, el tema musical estará disponible en todas las plataformas.

"Somos jóvenes que estamos emprendiendo todos juntos, es un proyecto colectivo", explicó Alvin sobre el estudio de grabación 'Rey Récords".

El cantante misionero, que adoptó Comodoro como su nuevo hogar, se dedica al reggaetón, aunque también interpreta música romántica, rap, trap y freestyle. "Este tema que vamos a sacar es algo sencillo con reggaetón, y tiene mezcla de rap, algo para empezar y que nos gusta a nosotros", expresó Alvin.

"La música para mí es todo, me hace muy feliz y es más que nada un sueño. Una etapa de mi vida que me hizo cambiar, si no fuera por la música la verdad que no se si estaría vivo.

Estoy tratando de dedicarme a la música para no caer en malos caminos", confesó el artista en un emotivo momento de la charla.

Por último, Alvin anticipó que se avecinan dos videoclips a mediados de año. "Le agradezco a Dios por esta oportunidad, tengo un proceso en mi historia que quiero contar y estoy grabándolo", concluyó.