El cantante italiano Eros Ramazzotti quedó en el centro de la polémica luego de intentar besar a la modelo Evangelina Anderson sin su consentimiento. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó y fue grabado en Milán.

En las imágenes se puede ver a varias mujeres, entre ellas Evangelina Anderson, posando para una foto junto al cantante; sin embargo, en un momento dado Eros Ramazzotti intentó besar a la modelo en la boca y ella lo rechazó.

La modelo esquivó al cantante y su gesto desató comentarios y especulaciones sobre el contexto y la relación entre ambos.

El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, donde Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili, quien fue la encargada de grabar y publicar el video con la frase "Alguien se enamoró…".

La reacción de Anderson fue inmediata y clara, evitando el avance del cantante mientras posaban juntos para una foto.