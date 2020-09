BUENOS AIRES (ADNSUR) - En Intratables (América), hablaron sobre la decisión del Gobierno nacional de habilitar la gastronomía al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires. En el Boletín Oficial, ya se publicó el protocolo que se deberá respetar.

Ernestina Pais, dueña de un restaurante con su socia, se mostró en desacuerdo con las normas impuestas para reactivar el circuito gastronómico. “Detesto a los que gobiernan y no saben de lo que están hablando. La gran preocupación por salir a la calle es la seguridad, cómo hacer para cuidar al comensal", opinó en desacuerdo con que únicamente los clientes puedan asistir a los bares y restaurantes si es al aire libre, en la vereda (pero no en la terraza o en espacios abiertos adentro del local).

ERNESTINA PAIS Y BRANCATELLI

Ernestina apuntó fuerte contra los políticos que, a su criterio, no entienden del tema. “No saben de lo que están hablando, no conocen. Detesto los que gobiernan y no saben de lo que están hablando, por favor es una vergüenza”, exclamó.

Además, habló de una "cuestión política". Marcó las diferencias entre el gobierno de la Ciudad y de la Provincia, y cerró con su catarsis indignada por lo que pasaría en Vicente López, San Isidro y Lomas de Zamora. "Provincia niega lo que está pasando... Las calles están apestadas, nadie está respetando nada”, agregó remarcando, una vez más, que las medidas que se están tomando son "políticas" y no "sanitarias".