CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Se conocieron mayores precisiones acerca de la salida de Érica Rivas de “Casados con Hijos”, que será estrenada en el formato teatral una vez que finalicen las restricciones por la pandemia del coronavirus, informó Radio Mitre.

Al respecto, Gustavo Yankelevich habló del rumbo que tomará la obra sin la participación de Rivas. “Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está…”, comentó y sostuvo: “Nadie va a hacer de María Elena. No quiero que mientan”.

“Por un lado, no firmó el contrato que sí firmaron todos sus compañeros. Por el otro, no estaba dispuesta a cumplir con la demanda del público haciendo tres funciones diarias, aunque le aseguraron total comodidad en camarines amplios, con todas las posibilidades de descanso y confort”, aclaró. La noticia generó sorpresa en todo el entorno de la obra ya que el elenco estaba confirmado y con carteles montados en las puertas del teatro Gran Rex.

En medio del conflicto con sus compañeros y la producción, se reveló un detalle hasta ahora desconocido de su conflicto con Ricardo Darín. Érica Rivas se fue de la obra teatral Escenas de la vida conyugal, que protagonizaba junto a Ricardo Darín, reclamó y cobró una suma de dinero de 40 mil euros como lucro cesante. Y añadió que la producción de Casados con hijos, a cargo de Gustavo Yankelevich y Viacom, no quería que esta vez sucediera algo parecido.