Enorme gesto: ganó 8 millones en el programa de Guido Kaczka y le donó una parte a su compañera

El pasado lunes, un participante del programa Los 8 escalones, llamado Hernán Parada-ganó un importante premio y cedió parte de la suma de dinero. Lo hizo tras hacer uso de la nueva modalidad del programa, llamada "¿Cuál?", que permite compartir parte del premio al contrincante.

Cabe aclarar que la semana pasada había ganado seis millones de pesos y luego ganó dos millones con los que alcanzó la suma total de 8 millones de pesos.

Tras ganar el dinero, el hombre dijo unas palabras. "Creo fervientemente que la educación y el saber nos libran de cualquier esclavitud, nadie nos puede hacer esclavos de nada si podemos decidir por nosotros”.

"Creo también que en un mundo de tanto odio hay solidaridad también, y yo vine acá por un sueño. Voy a poder armar mi estudio, el proyecto familiar no va a estar cubierto del todo, pero es un paso gigante a no tener nada, así que si Georgina acepta me gustaría cederle los últimos dos millones", sostuvo el ganador.

La situación tomó por sorpresa a su compañera, quien le agradeció por su gran gesto y le dijo “Gracias, sos lo más”, mientras lo abrazaba.