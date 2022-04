La triste noticia la dieron a conocer los medios locales, que confirmaron que el cuerpo del hombre, que viviría en la indigencia, fue hallado sin vida en la mañana del viernes en una construcción abandonada.

Desde lla Fiscalía, Paula Rodríguez Frandsen Informó: “No hay indicios de violencia en el cuerpo. Aparentemente es una persona que no tiene domicilio, que pernoctaba en el lugar, que se habría caído en el transcurso de la noche y eso habría producido el deceso”.

Por otra parte, en contacto con LAM, Daniela indicó. “Me avisó mi hermana Romina que vive cerca de Viedma. Le están haciendo una autopsia, aparentemente se cayó de un edificio de construcción en Viedma. Todavía no sabemos nada, justo es fin de semana y encima feriado, así que hay que esperar a que realmente nos den la información".

Muerte de Taylor Hawkins: encontraron rastros de 10 tipos de sustancias en el cuerpo del baterista de Foo Fighters

Y desmintió que su hermano viviera en la indigencia: "Él tenía su departamento, pero por ahí tenía algunas juntas que no sé si hablar de ese tema, pero realmente lo que él elegía hacer era su vida. Eso que dicen que él vivía en ese edificio no es así”, expresó.

Finalmente aclaró cómo era su relación actual con Fabio: "Hace mucho que no hablábamos. Romina es la que estuvo más presente por vivir cerca. Es un shock grande. Es tremendo esto de no saber, hasta que decida el juez. Yo no puedo creer que sea él. Estoy muy consternada y no les puedo decir más nada".