En una final histórica, el rapero Aczino se convirtió en tricampeón de Red Bull Batalla Internacional

Aczino, seudónimo del rapero y freestyler mexicano Mauricio Hernández, ganó su tercera Final Internacional de Red Bull Batalla y agigantó aún más su nombre, ya unánimemente reconocido como el mejor de la historia de la disciplina en habla hispana.

Único en vencer en más de una ocasión en la llamada “madre de todas las competencias” de batallas de rap, el rapero de 31 años se calzó su tercer cinturón tras vencer en la final a quien está señalado por el ambiente como el mayor aspirante a ocupar el trono en el futuro, el español Gazir (de 20 años).

El evento se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, con capacidad para más de 20.000 espectadores, con un imponente escenario montado en el centro que asemejaba la cima de una pirámide precolombina, desde la que los freestylers podrían sacrificar a sus contrincantes al efusivo público a sus pies.

La efervescencia de los espectadores y espectadoras, sin embargo, tenía favoritos: Aczino primero y los otros tres locales después, contaron con una audiencia que -a tono con la época de Mundial- lo vivió con una impronta futbolizada: gritó las rimas de sus compatriotas y abucheó las de los oponentes.

Ese punto, tan contrario al espíritu que declama la cultura hip hop que propone valorar el arte de todos por igual, fue el aspecto negativo de una noche con buenos “batallones”. Poco pudieron hacer para equilibrar los ánimos los anfitriones del evento, el siempre positivo Serko Fu y la colombiana Arci.

De cualquier manera, Aczino no necesita que nadie incline la cancha por él. Es que desde que se reveló el año pasado que la competencia de 2022 sería en México, donde Mauricio Hernández no pierde una batalla de freestyle hace 10 años pocos pensaban que se le escaparía un nuevo título. Y no era por falta de calidad entre los clasificados.

Otros campeones internacionales como el malagueño Skone o el también mexicano Rapder, el propio Gazir, el campeón argentino, Mecha; y grandes talentos como el chileno Teorema y el colombiano Valles-T, engalanaban el cuadro. Sin embargo, en cada ronda Aczino rapeó con la seguridad de quien se sabe por encima de los demás. La sensación que deja en cada intervención es arrolladora: sus barras son contundentes, sus respuestas derriban todos los argumentos que intente construir el oponente, y lo hace con juegos de palabras, referencias variadas, ingenio y una agresividad incomparable.

Así lo vieron también los cinco jurados, Blazzt (Chile), Piezas (España), Stick (Perú), Marithea (Colombia) y Klan (Argentina). Sus duelos de octavos y cuartos de final fueron triunfos sin atenuantes, respectivamente ante el campeón español, Blon; y el uruguayo, Spektro.

La semifinal fue un poco más dura, ante el cordobés Mecha, que plasmó un gran papel toda la jornada e hizo olvidar la mala experiencia de las dos últimas internacionales, en la que los argentinos tuvieron traspiés en la primera ronda (tanto Tata en 2020 como Klan en 2021 perdieron en octavos).

“Lo principal para mí es dar un buen espectáculo y pegar podio”, había anticipado el oriundo de Carlos Paz, en una nota que brindó a Télam en la previa, ya que los primeros tres puestos de la competencia aseguraban un ticket para la edición 2023 de la Internacional, que será en Colombia. Y lo consiguió: venció por el tercer puesto a Rapder y el año que viene habrá dos representantes argentinos.

También fue muy bueno lo de Wolf, el otro argentino de la competencia, que perdió en cuartos con el propio Mecha.

La final de Aczino con Gazir no fue la más lúcida en la carrera de ninguno de los dos, pero Hernández dejó varias rimas de impacto que levantaron a todos los presentes, en especial una que comparó a ambos con los dos mejores futbolistas de estos tiempos, en la que prometió: “Ronaldo ya no es titular, pero yo soy el pinche Messi, ¡y voy a ganar el Mundial!”.

Los siguientes fueron todos los resultados de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2022: Octavos: Skone (España) ganó a Índico (Panamá); Rapder (México) ganó a Choque (Perú) tras réplica; Carpediem (Colombia) ganó a Yoiker (México); Gazir (España) ganó a Teorema (Chile); Wolf (Argentina) ganó a Jokker (Chile); Mecha (Argentina) ganó a Skiper (México); Spektro (Uruguay) ganó a Valles-T (Colombia); y Aczino (México) ganó a Blon (España).

Cuartos: Rapder ganó a Rapder; Gazir ganó a Carpediem tras dos réplicas; Mecha ganó a Wolf tras réplica; y Aczino ganó a Spektro.

Semifinales: Gazir ganó a Rapder tras réplica, y Aczino ganó a Mecha.

Tercer puesto: Mecha ganó a Rapder.

Final: Aczino ganó a Gazir.