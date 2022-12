En Gran Hermano festejaron Navidad con alcohol, rompiendo reglas y un baile muy cercano de Thiago y Nacho

Los participantes de Gran Hermano 2022, el programa de Telefe conducido por Santiago del Moro, tuvo en la noche de Navidad una celebración muy especial, según pudo verse en Pluto TV.

Vestidos de fiesta, los participantes se sentaron a una gran mesa en la que no faltó ninguno de los ingredientes habituales: pionono y vitel toné.

Y esta vez, a diferencia de otras, incluso les aportaron más bebidas alcoholicas que lo habitual, para que pudieran tener el tradicional brindis.

Pero otra regla se rompió: la voz en off del ciclo les anunció, con cuenta regresiva, el momento exacto de brindar, lo que no suele ocurrir en ninguna otra ocasión, ya que se apunta a que no tengan referencias del tiempo que están viviendo.

Sin su pareja Daniela, Thiago bailó muy cercanamente con Nacho, dando paso en redes sociales a los rumores de quienes creen que les gustaría estar juntos.