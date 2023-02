En pleno día de San Valentín, Shakira reapareció con un video en redes y apuntó de manera indirecta a Piqué.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana subió un video Reels, en la que se la veía limpiando su casa y cantando la canción “Kill Bill” de SZA, con un claro mensaje al ex defensor de Barcelona.

Qué decía el fragmento de la canción

“Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice la canción que cantó Shakira.

Un amor que terminó en escrache: Despechada, le dejó un mensaje a su ex por serle infiel

Tras la publicación, que llega a 1,5 millones de me gusta, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.

Una joven dijo: “Jajaj te amo”. Otra usuaria agregó emojis riéndose de la situación.

“A buen entendedor es esto! La música, al letra bien 'clara' y los tacos más la alfombra! jajaj Shakira lo volvió a hacer”, señaló una mujer.