En busca del "hombre ideal": Wanda Nara está soltera y contó los 7 requisitos para poder conquistarla

Wanda Nara al parecer finalizó su relación con su segundo marido, Mauro Icardi, y también con L-Gante, con el que al parecer solo quedaron como buenos amigos. Ahora, la blonda está abierta a conocer gente nueva y contó en su Instagram las cualidades que debe tener un hombre para conquistarla.

La empresaria les pidió a sus más de 15 millones de seguidores que le hagan preguntas en su cuenta de Instagram y, en una de sus respuestas, fue directa con sus exparejas porque dudó de si verdaderamente existe una persona con todos los dotes que ella exige. “Tiene que ser un potro”, escribió como una de las pretensiones.

"Ser inteligente, apasionado por lo que hace. Tiene que ser un potro, una persona segura y madura", enumeró Wanda en sus historias, ante las preguntas de sus fans.

"Que me cuide, respete y me haga sorpresas", y se preguntó al final: "¿Existe?". agregó ella y dudó no solo de sus exmaridos -Maxi López y Mauro Icardi- sino también, de L-Gante, su pretendiente.

Además, en otra historia de la misma red social, Wanda compartió una profunda reflexión, e indirecta, vinculada a las relaciones amorosas. “No es quien te espera, es quien te busca. No es quien te quiere, es quien lo cumple”, dice las primeras líneas de la postal. Y concluye: “No es quien te ama, es quien te lo demuestra”.