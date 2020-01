CAPITAL FEDERAL - El legado de El Flaco se erige con ímpetu hasta nuestros días y sirve de inspiración a muchos nuevos artistas, de manera que su vasta obra es susceptible de ser sampleada. Precisamente eso hizo el rapero Eminem en su nuevo disco que publicó este viernes de manera sorpresiva.

El músico de 47 años usó como base una melodía de Spinetta en "Stepdad", un track incluido en su flamante álbum Music to Be Murdered By. El tema incluye una secuencia sonora de "Petiribí", canción publicada por Pescado Rabioso en 1972, año en el que Marshall Mathers apenas estaba llegando al mundo.

El sampleo se realizó de forma legal y en los créditos de "Stepdad" aparecen como coautores tanto Spinetta como Black Amaya y Carlos Cutaia, compañeros de banda en Pescado Rabioso. Asimismo, figuran el propio Marshall Mathers, el productor angelino Alan Maman, y el pianista y productor estadounidense Luis Resto.

Por más extraño que parezca, esta no es la primera vez que Eminem toma referencias de la obra de Luis Alberto, puesto que su anterior disco se titula Kamikaze, al igual que un gran disco editado por el argentino en formato solista en 1982.

Pescado Rabioso - Peteribi

Fuente: IndieHoy