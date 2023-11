Y un día se hartó: Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, descargó su furia en sus redes sociales al ser solicitado por sus seguidores para “colaborar” con insólitos pedidos.

El artista subió algunas historias de Instagram explicando lo sucedido y quedó en evidencia el fastidio, como también, una dura advertencia para los “pedigüeños”.

“Qué onda la gente, ¡atentos! Porque a partir de ahora voy a empezar a escrachar los Instagram de todos los que me piden pavadas. Señoras que me ponen: ‘Hola, comprale un celular a mi hijo para la escuela’. O ‘Hola, quiero terminar de pagar la moto, ¿Me das lo que me falta?’”, empezó expresando Noir con claro disgusto.

Seguidamente, el líder de una de las bandas del momento explotó y lanzó: “a toda esa gente, que se zarpa en pelotudos, les voy a dar seguidores y voy a compartir con mis seguidores sus Instagram con las pavadas que me piden. Así que estén atentos, que hay unos nombres hermosos”.

Disimulando su bronca, Noir indicó que “no es que me enoje, me mandan mis familiares y la gente que me conoce, pasa que esto es acá en la ciudad”.

“Muchas personas me conocen, saben mi historia acá en la ciudad, cuando yo trabajaba incluso en Basavilbaso, que es una localidad de acá, donde pasa el tren y donde yo desde pendejo con mi pareja tomábamos mate para que comieran las dos criaturas, y ahí nadie existía, nadie estaba tan interesado en mí, en mi presencia, en querer comer algo conmigo, que yo vaya con mis hijas a su casa y demás”, dijo, en un tono más calmado adentro de un auto, pero aun descargándose.

Finalizando con sus declaraciones, el cantante reiteró que escrachará a los que le piden una y otra vez cosas insólitas ante sus dificultades. “Pero las pavadas que piden, como que: ‘Mi marido no me está pasando la cuota, ¿vos me podés colaborar?’ o se agarran del: ‘Yo también soy cristiana o cristiano, ¿me podés colaborar porque necesito terminar de pagar esto sí o sí, esto o lo otro’... Puntualmente la gente de acá, la que se piensa que soy gil, o que nací de un día para el otro con plata, cuando me crié en la crotera. Y sé lo que es, ¿ok? Así que los voy a agarrar de a uno y los voy a subir”, finalizó Noir, mencionando otro de los motivos que los usuarios suelen utilizar para exigirle todo tipo de cuestiones.