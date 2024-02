Este jueves, en la cuenta oficial de Instagram de Leandro Granato, se publicó que el influencer había fallecido. El primo de Dibu Martínez fue víctima de un hackeo, donde alguien se hizo pasar por su pareja para anunciar a sus miles de seguidores que había muerto, e incluso llegaron a mencionar que fue por decisión propia.

Sin embargo, él no tardó en salir a aclarar estar versiones.“Estoy vivo, me hackearon”, le escribió por WhatsApp a Jordan Elias, otro creador de contenido.

El Yeti pasó el día pescando, sin señal de celular y alejado del mundanal ruido y por eso no se enteró hasta última hora que lo habían "matado" en una fake news difundida en las redes sociales.

"Era fake": El hermano del influencer Leandro Granato desmintió la supuesta muerte del "Yeti"

A través de un video, el influencer remarcó que “acabó de llegar a mi casa, no puedo usar el teléfono de la cantidad de mensajes que me llegaron. Estaba pescando, me hackeron la cuenta y me enteré por mi pareja que me llamó desesperada. Estoy bien”,

“Lo primero que quiero es calmar a mi familia, tengo tías grandes, le golpearon la puerta y no creen que fue verdad. No me llamen más, gracias. Vayan a mi Instagram y digan que es falso, no denuncien vamos a recuperar la cuenta”, cerró.