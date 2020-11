CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) – El ex futbolista y actual figura del programa MasterChef Celebrity Claudio “Turco” García conmovió en la noche del sábado a la audiencia de “PH Podemos Hablar” al recordar uno de los momentos más dramáticos en relación a su adicción: "tomé droga del pecho de mi papá cuando murió".

El participante de MasterChef Celebrity, quien vive un resurgir popular luego de haber triunfado en las canchas, fue uno de los invitados del programa de Andy Kusnetzoff.

Mientras hablaba sobre la superación de su adicción, Andy lo interrogó: “Vos contaste algo y fue de las cosas más fuertes que escuché en este programa. Vos sabés lo que es. Me pareció fuerte y valiente que lo cuentes”.

“¿Lo de mi viejo? Sí, de haberle puesto droga en el pecho y tomarla cuando se murió. Era como puteándolo porque me había dejado. Él no se pudo despedir de mí porque no me quería ver mal así que siempre pasaba por dónde estaba yo y le preguntaba al portero si yo estaba bien”, relató.

“Entonces, eso no me lo perdoné. Hoy con terapia y con esas cosas lo fui superando”, contó.

Además, y al recordar su pasado desde su presente, dijo: “ Yo tendría que estar muerto hace 15 años”.